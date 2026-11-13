黃仁勳捲間諜疑雲 民主黨議員追查川普放行輝達H200銷中

針對美國總統川普去年底批准輝達對中國出售H200晶片的決定，眾參兩院貿易委員會民主黨首席議員已啟動調查，要求商務部保留相關紀錄。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因中國間諜醜聞疑雲而辭職之際，民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）及眾議員尼爾（Richard Neal）今天宣布啟動這起調查。

魏登與尼爾分別是參院財政委員會（Senate FinanceCommittee）及眾院歲計委員會（House Ways andMeans Committee）少數黨首席議員。

魏登與尼爾致函美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）表示，兩人將針對川普政府「批准輝達向中國企業出口人工智慧（AI）晶片並課稅的計畫」展開調查。

黃仁勳本週稍早承認曾與黃樂（Alice Huang）的婚外情後，他與川普政府的關係受到更嚴格檢視。黃樂曾在新加坡雲端運算及資料中心公司Megaspeed擔任主管，涉嫌為中國情報機構工作。

黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一，這層關係讓黃仁勳在晶片出口管制議題上受益。

川普最初限制輝達H20晶片銷往中國，但去年夏天改變立場，允許輝達將這款晶片銷中，並抽取其15%營收。去年底，川普進一步放行輝達向中國出售效能更強大的H200晶片，並抽取其25%營收。

魏登與尼爾對川普援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條權限批准H200晶片銷售一事提出質疑。

兩人在信中寫道：「國會制定第232條，是為了賦予總統一項工具，讓總統能對其認定構成國家安全威脅的進口產品採取行動。」

他們指出：「川普運用這項法律的方式似乎適得其反，不僅削弱美國國家安全，也使美國人民陷於風險之中。」