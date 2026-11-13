快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

黃仁勳豪宅突湧親友！外送4人份炸雞、廂型車搬箱子 辭職後動向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳捲間諜疑雲 民主黨議員追查川普放行輝達H200銷中

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
針對美國總統川普去年底批准輝達對中國出售H200晶片的決定，眾參兩院貿易委員會民主黨首席議員已啟動調查，要求商務部保留相關紀錄。 路透社
針對美國總統川普去年底批准輝達對中國出售H200晶片的決定，眾參兩院貿易委員會民主黨首席議員已啟動調查，要求商務部保留相關紀錄。 路透社

針對美國總統川普去年底批准輝達對中國出售H200晶片的決定，眾參兩院貿易委員會民主黨首席議員已啟動調查，要求商務部保留相關紀錄。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因中國間諜醜聞疑雲而辭職之際，民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）及眾議員尼爾（Richard Neal）今天宣布啟動這起調查。

魏登與尼爾分別是參院財政委員會（Senate FinanceCommittee）及眾院歲計委員會（House Ways andMeans Committee）少數黨首席議員。

魏登與尼爾致函美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）表示，兩人將針對川普政府「批准輝達向中國企業出口人工智慧（AI）晶片並課稅的計畫」展開調查。

黃仁勳本週稍早承認曾與黃樂（Alice Huang）的婚外情後，他與川普政府的關係受到更嚴格檢視。黃樂曾在新加坡雲端運算及資料中心公司Megaspeed擔任主管，涉嫌為中國情報機構工作。

黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一，這層關係讓黃仁勳在晶片出口管制議題上受益。

川普最初限制輝達H20晶片銷往中國，但去年夏天改變立場，允許輝達將這款晶片銷中，並抽取其15%營收。去年底，川普進一步放行輝達向中國出售效能更強大的H200晶片，並抽取其25%營收。

魏登與尼爾對川普援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條權限批准H200晶片銷售一事提出質疑。

兩人在信中寫道：「國會制定第232條，是為了賦予總統一項工具，讓總統能對其認定構成國家安全威脅的進口產品採取行動。」

他們指出：「川普運用這項法律的方式似乎適得其反，不僅削弱美國國家安全，也使美國人民陷於風險之中。」

婚外情 黃仁勳 輝達 川普 間諜 民主黨 議員 晶片 H200

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

輝達對中出口引發國安疑慮 美民主黨參議員促保留文件

黃仁勳間諜醜聞向上延燒！傳白宮高層討論逼退盧特尼克 川普仍力挺

黃仁勳風波燒向晶片出口…分析師警告輝達H200禁售 大陸恐減損50億美元

黃樂是中國間諜還是「有用的笨蛋」？美議員聽完情報簡報這麼說

相關新聞

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

輝達執行長黃仁勳在被指控出軌一名疑似中國間諜的女子後辭職下台，財務長柯蕾絲已被任命為臨時執行長，負責在找到正式繼任者前維持公司運作。雖然無論繼任者是誰，輝達的營收和獲利短期內應該都不會受到太大影響，但對電腦玩家來說，這或許會是最糟糕的消息。

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

黃仁勳豪宅突湧親友！外送4人份炸雞、廂型車搬箱子 辭職後動向曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日被爆多起與女下屬及疑似中國間諜婚外情事件，外媒《每日郵報》報導，黃仁勳辭去執行長職務後，其位於美國舊金山、價值3800萬美元（約新台幣12億元）的豪宅，接連出現親友聚集、外送餐點及廂型車搬運物品等情況，引發外界關注。

黃仁勳辭職、川普傳力保他到最後一刻 美媒揭背後原因

輝達前執行長黃仁勳一手將公司打造為全球先進人工智慧（AI）晶片的主要供應商，但隨著他與一名疑似間諜女子的婚外情曝光，以及與一名員工另有婚外情的消息傳出，輝達12日宣布撤換黃仁勳。紐約時報報導，2名知情人士透露，美國總統川普10日致電黃仁勳，敦促他繼續爭取保住執行長職位。

黃仁勳去職風暴！網傳輝達逾1600員工連署 揚言集體跳槽馬斯克SpaceX

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長引發的公司治理風暴持續延燒。社群平台最新流傳一封據稱由超過1600名輝達員工聯名發出的公開信，要求董事會全體辭職、重新任命獨立董事，並恢復黃仁勳執行長職務。更引人關注的是，公開信宣稱，若董事會拒絕接受要求，聯署員工可能集體離職，轉投特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的Terafab計畫。不過，這封公開信的真實性及聯署人數，仍有待查證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。