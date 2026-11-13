陷美人計？黃仁勳爆外遇後請辭輝達 美司法部長：從未說黃樂是共諜

（德國之聲中文網）美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）最新表示，針對Alice Huang（又名黃樂）這位被指與前輝達CEO黃仁勳有過婚外情的女商人，是否是中國間諜這一問題，美國司法部尚未得出結論。他說，「我從未說過（Alice Huang是間諜），也不確定這是否屬實」，他也表示，聯邦調查局正在調查相關指控。

美媒CNN也於周四援引消息人士表示，美國情報部門尚不確定這位女商人是否曾為中國針對輝達從事間諜工作，目前所掌握的關於她的情報，尚不足以證明她曾充當北京方面的間諜。

尚未確認Alice Huang為間諜

美國總統川普也在周四晚些時候發布的一場采訪中，表示目前尚無法確定是否Alice Huang為間諜。他在接受一個播客采訪時說：「關鍵問題在於，這個女人是不是間諜？我不確定這一點是否已查明。如果她是間諜，那（黃仁勳辭職）確實應該；如果不是間諜，情況可能就不同了。」他還提到，自己周三曾與黃仁勳通過話。

黃仁勳已經於周四卸任輝達CEO。11月8日，黃仁勳承認對妻子不忠，但未透露這段關系的具體細節。

此前《紐約時報》刊登報導，披露了他與Alice Huang之間的親密關系。Alice Huang是總部位於新加坡的Megaspeed公司高管；該公司是輝達的官方雲合作夥伴，這一身份使其能夠優先獲取訓練人工智慧模型所需要的輝達晶片。多家媒體報導稱，美國情報官員認為Alice Huang是在為中國情報部門行事。

「中國情報界從不專門使用美人計」

北京方面則否認Alice Huang是間諜的說法，稱「所謂『中國間諜』是捕風捉影、誣蔑抹黑」。中國權威媒體人胡錫進也在微博發文寫道：「老胡也是情報學出身，據我所知，中國情報界從不專門使用美人計。我們防美人計，但從不要求女情報人員通過『上床』實現任務目標。」

（綜合報導）

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