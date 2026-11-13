黃仁勳被要求自願赴參議院作證 美議員放話：可能發傳票強制出席

英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦參議員史考特（Tim Scott）已致函AI晶片巨頭輝達前執行長黃仁勳赴參議院銀行委員會公開聽證會作證，日期訂在12月3日。

據報導，黃仁勳將赴參院銀行委員會（SenateBanking Committee）說明他與一名疑似中國女間諜有染一事。

因批准輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片輸中而受到嚴加審查的美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick），也已被傳喚在12月出席參院銀行委員會聽證會。

南卡羅來納州聯邦參議員史考特今天致函黃仁勳與盧特尼克，要求兩人出席參院銀行委員會作證，他在社群媒體X平台發文指出：「近日的報導引發對我們國家安全和保護美國敏感技術的嚴重關切。美國人民應該得到答案。」

史考特要求黃仁勳在12月3日自願出席參院銀行委員會聽證會，並警告說委員會可能發出傳票強制他出席。

此外，美國眾議院情報委員會、外交委員會以及美中戰略競爭特別委員會已致函黃仁勳，傳喚他在12月1日進行閉門訪談。

美國商務部發言人告訴美國媒體，盧特尼克已「主動」同意赴參院銀行委員會聽證會作證。