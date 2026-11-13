快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

黃仁勳豪宅突湧親友！外送4人份炸雞、廂型車搬箱子 辭職後動向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、超微都受惠！黃仁勳請辭引發輝達動盪 這類企業將成贏家

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導
輝達領導危機正為其合作夥伴及最大競爭對手創造機會，台積電、超微與博通等企業有望受惠。 法新社
輝達領導危機正為其合作夥伴及最大競爭對手創造機會，台積電、超微與博通等企業有望受惠。 法新社

輝達領導危機正為其合作夥伴及最大競爭對手創造機會，台積電超微博通等企業有望受惠。投資人認為，黃仁勳辭去輝達執行長，可能削弱這家人工智慧（AI）晶片巨擘長期主導相關產業的掌控力。

美國財經媒體CNBC報導，輝達（NVIDIA）的競爭對手超微（AMD）及博通（Broadcom），以及輝達的合作夥伴台積電，這些晶片業者都可能成為這場動盪的潛在受惠者。市場觀察人士指出，製造產能恐重新分配，輝達的技術領先幅度也可能縮小。

宏利投資管理公司（Manulife InvestmentManagement）亞洲區多重資產解決方案主管佛蘭克林（Mark Franklin）表示：「目前市場上出現一波資金輪動，正流向其他先進晶片設計公司，因為市場預期這將讓其他業者有機會迎頭趕上。」

佛蘭克林強調，輝達領導階層面臨不確定性之際，黃仁勳離職可能讓競爭對手有機會縮小差距。他說，這波資金輪動已為其他半導體類股的漲勢增添動能。

瑞穗美洲（Mizuho Americas）股票交易部董事總經理艾薩姆（Farzin Azam）表示，市場動向明顯可見相關轉變，投資人正轉向較不受輝達管理層動盪衝擊的晶片業者。

艾薩姆告訴CNBC：「台積電、博通、超微等公司將成為這場風波的贏家，因為它們不受（輝達）管理層動盪衝擊。」

輝達股價本週已重挫11%，超微與博通則分別大漲30%、24%。

替輝達製造最先進處理器的台積電，股價也於同期上揚11%，因為無論哪家晶片設計業者在市場競爭中勝出或失利，台積電都有望受惠。

投資人調整AI類股布局，避開被認為風險較高的標的，也使台積電成為看好整體AI產業前景者相對穩健的選擇。

艾薩姆談到，隨著投資人採取更具防禦性的布局，撤出輝達的資金也流向半導體產業中投機性較低的領域，包括德州儀器（Texas Instruments）、亞德諾半導體（Analog Devices）、英飛凌（Infineon）等類比晶片業者。

德州儀器股價本週上升約13%，亞德諾半導體與德國英飛凌則分別上漲12%、14%。

根據半導體研究公司SemiAnalysis執行長巴特爾（Dylan Patel），除了市場即時反應，黃仁勳請辭也可能從根本上重塑AI供應鏈的競爭格局。

巴特爾說，黃仁勳親自經營與製造商及零組件供應商的關係，協助輝達搶在競爭對手之前，取得稀缺的生產產能。

然而，隨著谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）等企業致力擴大AI晶片生產，輝達這項優勢如今可能面臨壓力。

巴特爾指出，相較於輝達，這兩家超大規模雲端服務商（hyperscaler）在爭取供應鏈產能方面已逐漸取得進展；少了黃仁勳對供應商的影響力，它們可能會加快這個進程。

他說：「如果輝達無法確保供應鏈資源，技術就成了唯一的競爭優勢。但沒有黃仁勳，輝達還能維持技術優勢嗎？考量到輝達只領先最大競爭對手一年，雙方差距其實並不大。」

婚外情 黃仁勳 輝達 博通 台積電 超微 NVIDIA 晶片 AMD

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳卸任後輝達恐走緩坡？ 陸行之點名4巨頭：AI龍頭可能換人

黃仁勳去職 美專家：輝達仍是AI產業支柱、不影響台積電

相關新聞

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

輝達執行長黃仁勳在被指控出軌一名疑似中國間諜的女子後辭職下台，財務長柯蕾絲已被任命為臨時執行長，負責在找到正式繼任者前維持公司運作。雖然無論繼任者是誰，輝達的營收和獲利短期內應該都不會受到太大影響，但對電腦玩家來說，這或許會是最糟糕的消息。

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

黃仁勳豪宅突湧親友！外送4人份炸雞、廂型車搬箱子 辭職後動向曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日被爆多起與女下屬及疑似中國間諜婚外情事件，外媒《每日郵報》報導，黃仁勳辭去執行長職務後，其位於美國舊金山、價值3800萬美元（約新台幣12億元）的豪宅，接連出現親友聚集、外送餐點及廂型車搬運物品等情況，引發外界關注。

黃仁勳辭職、川普傳力保他到最後一刻 美媒揭背後原因

輝達前執行長黃仁勳一手將公司打造為全球先進人工智慧（AI）晶片的主要供應商，但隨著他與一名疑似間諜女子的婚外情曝光，以及與一名員工另有婚外情的消息傳出，輝達12日宣布撤換黃仁勳。紐約時報報導，2名知情人士透露，美國總統川普10日致電黃仁勳，敦促他繼續爭取保住執行長職位。

黃仁勳去職風暴！網傳輝達逾1600員工連署 揚言集體跳槽馬斯克SpaceX

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長引發的公司治理風暴持續延燒。社群平台最新流傳一封據稱由超過1600名輝達員工聯名發出的公開信，要求董事會全體辭職、重新任命獨立董事，並恢復黃仁勳執行長職務。更引人關注的是，公開信宣稱，若董事會拒絕接受要求，聯署員工可能集體離職，轉投特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的Terafab計畫。不過，這封公開信的真實性及聯署人數，仍有待查證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。