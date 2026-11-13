台積電、超微都受惠！黃仁勳請辭引發輝達動盪 這類企業將成贏家

輝達領導危機正為其合作夥伴及最大競爭對手創造機會，台積電、超微與博通等企業有望受惠。投資人認為，黃仁勳辭去輝達執行長，可能削弱這家人工智慧（AI）晶片巨擘長期主導相關產業的掌控力。

美國財經媒體CNBC報導，輝達（NVIDIA）的競爭對手超微（AMD）及博通（Broadcom），以及輝達的合作夥伴台積電，這些晶片業者都可能成為這場動盪的潛在受惠者。市場觀察人士指出，製造產能恐重新分配，輝達的技術領先幅度也可能縮小。

宏利投資管理公司（Manulife InvestmentManagement）亞洲區多重資產解決方案主管佛蘭克林（Mark Franklin）表示：「目前市場上出現一波資金輪動，正流向其他先進晶片設計公司，因為市場預期這將讓其他業者有機會迎頭趕上。」

佛蘭克林強調，輝達領導階層面臨不確定性之際，黃仁勳離職可能讓競爭對手有機會縮小差距。他說，這波資金輪動已為其他半導體類股的漲勢增添動能。

瑞穗美洲（Mizuho Americas）股票交易部董事總經理艾薩姆（Farzin Azam）表示，市場動向明顯可見相關轉變，投資人正轉向較不受輝達管理層動盪衝擊的晶片業者。

艾薩姆告訴CNBC：「台積電、博通、超微等公司將成為這場風波的贏家，因為它們不受（輝達）管理層動盪衝擊。」

輝達股價本週已重挫11%，超微與博通則分別大漲30%、24%。

替輝達製造最先進處理器的台積電，股價也於同期上揚11%，因為無論哪家晶片設計業者在市場競爭中勝出或失利，台積電都有望受惠。

投資人調整AI類股布局，避開被認為風險較高的標的，也使台積電成為看好整體AI產業前景者相對穩健的選擇。

艾薩姆談到，隨著投資人採取更具防禦性的布局，撤出輝達的資金也流向半導體產業中投機性較低的領域，包括德州儀器（Texas Instruments）、亞德諾半導體（Analog Devices）、英飛凌（Infineon）等類比晶片業者。

德州儀器股價本週上升約13%，亞德諾半導體與德國英飛凌則分別上漲12%、14%。

根據半導體研究公司SemiAnalysis執行長巴特爾（Dylan Patel），除了市場即時反應，黃仁勳請辭也可能從根本上重塑AI供應鏈的競爭格局。

巴特爾說，黃仁勳親自經營與製造商及零組件供應商的關係，協助輝達搶在競爭對手之前，取得稀缺的生產產能。

然而，隨著谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）等企業致力擴大AI晶片生產，輝達這項優勢如今可能面臨壓力。

巴特爾指出，相較於輝達，這兩家超大規模雲端服務商（hyperscaler）在爭取供應鏈產能方面已逐漸取得進展；少了黃仁勳對供應商的影響力，它們可能會加快這個進程。

他說：「如果輝達無法確保供應鏈資源，技術就成了唯一的競爭優勢。但沒有黃仁勳，輝達還能維持技術優勢嗎？考量到輝達只領先最大競爭對手一年，雙方差距其實並不大。」