黃仁勳去職風暴！網傳輝達逾1600員工連署 揚言集體跳槽馬斯克SpaceX

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長引發的公司治理風暴持續延燒。社群平台最新流傳一封據稱由超過1600名輝達員工聯名發出的公開信，要求董事會全體辭職、重新任命獨立董事，並恢復黃仁勳執行長職務。更引人關注的是，公開信宣稱，若董事會拒絕接受要求，聯署員工可能集體離職，轉投特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的Terafab計畫。不過，這封公開信的真實性及聯署人數，仍有待查證。

根據社群平台Threads流傳的公開信截圖，信件開頭直接向輝達董事會喊話，強調輝達是全球加速運算領導企業，員工多年來投入GPU架構、CUDA平台及高效能網路技術研發，奠定現代人工智慧發展基礎，如今公司正處於歷來最強大的競爭地位，董事會卻在此時解除黃仁勳職務，恐危及輝達長期建立的技術優勢。

公開信指控，董事會處理黃仁勳去職事件的方式，不僅破壞員工對公司的信任，也使輝達的使命與未來發展面臨重大風險。

信中進一步聲稱，黃仁勳去職消息傳出後，輝達經營團隊曾試圖與董事會溝通，尋求穩定公司營運的解決方案，並多次要求董事會提出相關指控的具體事實與書面證據，但始終未獲充分回應。

公開信也指責董事會缺乏領導能力與判斷力，認為最有利於公司、股東及員工的解決方式，就是現任董事集體辭職，重新組成具備專業能力的董事會，並讓黃仁勳重返執行長職位。

最具爆炸性的內容，則是公開信提出集體離職的最後通牒。信中聲稱，若現任董事會不辭職、不任命新的獨立董事，也不恢復黃仁勳執行長職務，聯署員工將考慮立即辭職，加入由黃仁勳與馬斯克領導的SpaceX Terafab計畫。

公開信甚至宣稱，馬斯克已保證SpaceX及Terafab將提供工作機會，接納願意離開輝達的員工。不過，這項說法尚未獲得馬斯克或相關企業證實。

值得注意的是，截圖中的聯署名單可見輝達首席科學家Bill Dally、CUDA架構重要推手Ian Buck，以及Bryan Catanzaro、Michael Kagan、Tim Costa等技術高層姓名。這些人士涉及輝達GPU運算架構、AI軟體平台與技術研發核心領域，若確實參與聯署，代表這場經營權爭議可能進一步擴大至技術領導團隊。

然而，截圖列出相關姓名，並不代表當事人已確認簽署公開信，外界仍須等待正式聲明或其他可信證據。

從產業角度觀察，輝達最大的競爭優勢，不僅來自GPU硬體效能，更在於CUDA軟體生態系、AI運算架構及長期累積的研發人才。若核心技術主管與工程師真的集體出走，衝擊恐怕不只是短期營運，而可能影響下一代GPU產品研發、AI平台布局及客戶信心。

尤其全球科技巨頭正積極爭奪AI晶片及系統架構人才，一旦輝達內部人事風暴演變成技術人才流失危機，將可能改變全球AI產業競爭格局。

不過，目前這封公開信仍主要透過社群截圖傳播，尚缺乏可供核實的原始聯署文件、完整簽署名單及當事人確認。後續最值得關注的焦點，將是輝達董事會如何回應員工訴求，以及核心技術高層是否正式表態。倘若聯署內容最終獲得證實，黃仁勳去職事件恐將從公司治理爭議，升高為攸關輝達AI霸主地位的重大人才保衛戰。