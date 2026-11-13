少數敢制衡黃仁勳！柯蕾絲暫代輝達執行長作風沉穩 曾多次質疑投資策略

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳陷入多起婚外情風波正式請辭執行長後，59歲的財務長柯蕾絲（Colette Kress）臨危受命暫代執行長一職。

路透社引述2名消息人士報導，柯蕾絲是公司內部少數敢於制衡執行長黃仁勳龐大且往往高風險的投資野心。隨著黃仁勳帶領輝達從事數十億美元的AI投資，柯蕾絲曾多次提出反對意見。

這2名消息人士表示，黃仁勳的成功，使他在重大決策上享有極大的自主權，但在雙方意見分歧之際，柯蕾絲扮演重要的制衡角色。

在傳出黃仁勳與一名疑似中國間諜的女性發生婚外情之前數月，華爾街已有部分人士質疑，黃仁勳對風險的偏好是否恰當，以及他所促成的交易是否正在助長日益形成的循環式AI經濟。

其中1名消息人士表示，柯蕾絲及其團隊曾與黃仁勳及公司銷售團隊發生衝突，爭議內容涉及規模龐大且風險甚高的融資交易。部分華爾街評論人士認為，這些交易助長了循環式AI經濟，其中包括對OpenAI及Lambda等AI基礎設施公司的投資。

一項原擬支持OpenAI在俄亥俄州興建資料中心的2500億美元計畫，最終縮減至1200億美元。

第3名消息人士、一名創投投資人指出：「我認為，除了黃仁勳之外，不太可能有人會如此積極地投資自己的客戶。」這名人士指出，黃仁勳一直推動輝達向新創公司提供融資。

● 務實派柯蕾絲

認識柯蕾絲的人形容她作風沉穩，與黃仁勳經常展現的對抗性風格形成對比。柯蕾絲曾任職微軟（Microsoft）、思科（Cisco）及德州儀器（TexasInstruments）等科技巨頭多年，於2013年加入輝達。

第4名消息人士表示：「柯蕾絲是個務實主義者。」這名人士指出，她展現沉著態度，並在公司尋找正式接任人選期間協助穩定市場；隨著公司內部動盪加劇，柯蕾絲近期也曾參與電話會議，安撫客戶與供應商。

這名人士表示，在柯蕾絲領導下，輝達可能會「更像其他科技公司那樣接近華府，設法累積政治資本並建立人脈」，而非像黃仁勳領導時期那樣，在出口管制議題上挑起爭端。

然而，多名接受路透社訪問的投資人、分析師及業界人士質疑，財務主管是否能延續當初讓輝達成為AI晶片巨擘的技術創新與冒險精神。

Moor Insights and Strategy首席分析師薩格（AnshelSag）指出：「讓柯蕾絲暫代執行長，以穩定市場，這樣的安排合情合理；但我不認為她是輝達維持目前發展軌跡所需要的長期願景型領導者。」

黃仁勳請辭消息公布後，輝達股價一度重摔14%，挫至近16個月來低點，隨後跌幅收斂，終場縮小至4.3%。

柯蕾絲是否正式接任執行長目前仍未定案。其他可能的執行長人選，包括輝達高階主管巴克（IanBuck），他曾協助在輝達晶片上推出AI應用，並領導CUDA軟體系統的開發。外界也推測，超微（AMD）執行長蘇姿丰及安謀（Arm）執行長哈斯（ReneHaas）是潛在人選。

● 柯蕾絲知道多少內情？

外界開始質疑柯蕾絲對輝達晶片銷售情況，以及黃仁勳的私人關係究竟了解多少。中國已否認相關間諜指控。路透社未能聯繫上黃樂（Alice Huang），以取得評論。

第5名消息人士表示，柯蕾絲知道黃仁勳與輝達醫療保健部門副總裁鮑爾（Kimberly Powell）之間的關係。輝達及鮑爾尚未立即回覆置評請求。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）分析師張崑陽（Sunny Cheung）指出，柯蕾絲可能面臨國會質詢有關輝達如何監督涉及中國軍方關聯機構的晶片銷售，以及透過東南亞中間商進行的晶片交易。

柯蕾絲2023年接受一家以色列媒體訪問時表示，當年促使她加入輝達的是她的兩個兒子；他們從電玩中認識輝達的晶片，並鼓勵她加入公司。

媒體報導指出，柯蕾絲持有的輝達股票價值使她於2025年成為億萬富翁。富比世（Forbes）指出，柯蕾絲在2026年年中身家達12億美元，在美國白手起家女性富豪榜名列第32。

擁有財務學士及企業管理碩士（MBA）學位的柯蕾絲，近年也曾入選財星（Fortune）及富比世評選的最具影響力商界女性榜單。