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黃仁勳十月受訪神預言？ 曾說「我也可能被開除」如今一語成讖

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳10月在歐洲巡廻訪問。法新社
黃仁勳10月在歐洲巡廻訪問。法新社

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日因多起婚外情風波，於11月12日宣布辭去執行長及董事職務，震撼科技業。彭博科技節目《The Circuit》主持人艾蜜莉・張（Emily Chang Stull）近日於臉書分享10月對黃仁勳的專訪片段，透露當時她曾隨行採訪黃仁勳，短短4天橫跨歐洲4個國家。沒想到訪談中，黃仁勳談到接班問題時，竟親口說出「就像我也可能被開除一樣，下一任執行長也必須經過聘任」，如今竟一語成讖。

艾蜜莉・張表示，今年10月，她在短短4天內跟著黃仁勳走訪巴黎、倫敦、斯德哥爾摩及柏林，當時的黃仁勳正處於人工智慧熱潮的巔峰，所到之處都受到粉絲簇擁，節目甚至以「Jensanity」（仁來瘋）形容這股黃仁勳熱潮。

在巴黎，黃仁勳一走下舞台便被粉絲包圍合照，還在台上抽獎送出兩台輝達電腦；到了倫敦，他行程滿檔，甚至自嘲一整天只吃了四分之一個三明治，遇到新創公司創辦人時，也頻頻表達投資意願。他當時還提到，輝達過去一年在歐洲新創領域投入80億美元（約2630億新台幣），並預告接下來一周將再宣布20億美元（約658億新台幣）投資。

這趟歐洲行，黃仁勳也積極推廣「主權AI」概念，主張各國應掌握自己的資料與人工智慧發展。有記者問，若AI運作在美國晶片上，是否還能稱為主權AI？黃仁勳則認為仍然可以。他也針對不同國家的產業環境提出建議，鼓勵瑞典加快腳步、對德國的科研與人才表達肯定，並提醒英國不要因為過度思考而錯失機會。

不過，這段專訪最受關注的，還是節目尾聲談到的接班問題。當艾蜜莉・張問及未來接班安排，黃仁勳回答：「Just as I can be fired, the next CEO has to be hired.」（就像我也可能被開除一樣，下一任執行長也必須經過聘任。）他接著表示，自己喜歡這樣的制度，因為沒有人應該把職位視為理所當然，必須不斷證明自己的價值。他也透露，希望下一任執行長已經在公司內部。

艾蜜莉・張指出，當時輝達尚未正式指定接班人。如今隨著黃仁勳卸任，這段10月錄製的訪談意外成為外界重新檢視輝達領導權交接的重要片段。該訪問影片自昨日刊出後，至截稿為止已近300萬人次觀看。

根據輝達11月12日發布的公告，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務，財務長柯蕾特・克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，董事會啟動正式接班人遴選程序。

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