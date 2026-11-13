他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

輝達執行長黃仁勳在被指控出軌一名疑似中國間諜的女子後辭職下台，財務長柯蕾絲已被任命為臨時執行長，負責在找到正式繼任者前維持公司運作。雖然無論繼任者是誰，輝達的營收和獲利短期內應該都不會受到太大影響，但對電腦玩家來說，這或許會是最糟糕的消息。

TechRadar專欄作家艾倫（Darren Allan）表示，黃仁勳的離去之所以對電腦玩家而言是個災難，是因為無論是最終接替黃仁勳的執行長，或者過渡時期的柯蕾絲，肯定都會希望確保輝達繼續維持龐大獲利，因此他們的戰略，很明顯將會是設法最大化人工智慧（AI）方面的收入。

據國會山報記者Miranda Nazzaro在X上揭露的柯蕾絲給輝達員工的內部信，柯蕾絲表示，「我們在建構推動AI革命的技術上扮演重要角色，我們面前有極為重要的工作要去做」。

因此，遊戲用繪圖處理器（GPU）有可能會比現在還要更加被邊緣化，為了讓董事會和股東驚艷，輝達的新任正式執行長可能會更加全力押注在AI領域。

高階顯卡的訂價早已陷入失控狀態，而且有些人也已預測，未來情況只會更糟。如今再加上黃仁勳的離職，這無疑預示著未來桌機GPU市場將會迎來一段令人擔憂的蕭條時期。