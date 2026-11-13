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黃仁勳卸任後輝達恐走緩坡？ 陸行之點名4巨頭：AI龍頭可能換人
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情風波，於美國時間12日卸下總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的領導生涯，也讓外界關注這家AI晶片巨頭的未來。對此，半導體分析師陸行之表示，若黃仁勳離開後未持續在幕後提供協助，擔心輝達未來10年的成長速度將逐漸放緩，甚至影響AI算力技術的發展方向。
陸行之在臉書發文指出，黃仁勳長年帶領輝達快速成長，如果卸任後沒有像Google創辦人一樣，繼續在幕後參與公司發展，他擔心輝達未來10年可能從原本的「上坡快走」轉為「走緩坡」。除了公司營運，他也關注AI資料中心與運算技術的演進，憂心相關技術升級可能因此放慢腳步，或改由其他企業主導。
至於未來誰有機會帶領AI產業持續發展，陸行之點名4名科技業重量級人物，包括超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan），以及掌管特斯拉（Tesla）與SpaceX的馬斯克（Elon Musk）。他也提出，馬斯克未來可能延攬黃仁勳，在自研晶片領域尋求突破。
陸行之認為，隨著輝達領導階層出現重大變動，AI產業也可能進入不同企業競逐技術主導權的階段。未來不論是AI系統開發，或企業自行設計晶片，都有機會形成百家爭鳴的局面，產業發展方向值得持續觀察。
除了誰能接下AI產業的領導地位，陸行之也提出3項疑問。他關心輝達未來是否仍會持續投入資金，支持新興雲端業者及面臨技術瓶頸的供應商；是否有能力進一步擴大以AI算力為基礎的融資基金規模；以及能否繼續發展自動駕駛與AI機器人生態系，與特斯拉競爭。
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