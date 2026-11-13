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黃仁勳豪宅突湧親友！外送4人份炸雞、廂型車搬箱子 辭職後動向曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳2017年豪擲3800萬美元（約台幣12億元）在舊金山黃金海岸買豪宅（中）。圖／翻攝自Google Map
黃仁勳2017年豪擲3800萬美元（約台幣12億元）在舊金山黃金海岸買豪宅（中）。圖／翻攝自Google Map

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日被爆多起與女下屬及疑似中國間諜婚外情事件，外媒《每日郵報》報導，黃仁勳辭去執行長職務後，其位於美國舊金山、價值3800萬美元（約新台幣12億元）的豪宅，接連出現親友聚集、外送餐點及廂型車搬運物品等情況，引發外界關注。

《每日郵報》報導指出，黃仁勳位於舊金山太平洋高地的七房豪宅，陸續有食物外送抵達，其中包括當地連鎖餐廳Proposition Chicken，送來足夠4人享用的炸雞與薯條。報導形容，黃仁勳的親友在他傳出辭職後數小時內聚集在豪宅，似乎正在進行一場重要會談。

除了親友聚集及餐點外送，黃宅也出現搬運物品的情況。《每日郵報》拍到，一輛沒有標示的白色廂型車停靠豪宅，工作人員將數個裝有物品的箱子搬上車，約30分鐘後車輛離開，據報導，箱子隨後被送往加州奧克蘭的一處UPS據點。外媒也指出，黃仁勳的助理及管家仍在住所維持日常運作。

該報導以「聲名狼藉的科技大亨」（disgraced tech tycoon）形容黃仁勳。報導也透露，黃仁勳的第二名外遇對象、輝達醫療保健副總裁金伯利．鮑爾（Kimberly Powell），被鄰居指她現正出差中。

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