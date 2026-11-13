最親密盟友之一…黃仁勳婚外情連環爆請辭輝達 與川普互動時間軸一次看

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳傳出多起婚外情、包括與一名疑似中國間諜的女企業家有染後，他與美國總統川普的密切關係再度成為外界檢視焦點。

黃仁勳這名川普在矽谷最親密的盟友之一爆出醜聞後，川普表示他感到「震驚」。路透社報導，黃仁勳已於今天請辭，目前正面臨聯邦調查局（FBI）調查與國會聽證。

過去兩年來，隨著輝達尋求向中國市場銷售先進晶片，並游說放寬對中國取得輝達高階人工智慧（AI）晶片的限制，黃仁勳多次表態支持川普政府的AI政策，並與這位共和黨籍領袖頻繁會面。

民主黨與共和黨籍國會議員皆曾呼籲停止向中國出口先進AI晶片；黃仁勳與白宮則主張，持續對中國銷售晶片能讓中國客戶繼續依賴美國技術。

以下為自川普2025年1月重返白宮以來，黃仁勳與川普之間公開已知的互動與會面時間軸：

● 2025年1月

川普重返白宮後的第一個月便與黃仁勳會面，並形容這是一次很好的會面。

● 2025年7月

時任輝達執行長的黃仁勳在訪問中國前，前往白宮與川普會面。

同月底，川普在一場AI峰會發表演說並簽署行政命令時，特別點名讚揚黃仁勳。川普說：「仁勳，請站起來好嗎？你做得太棒了，真的太出色了。他也是個很棒的人。」

● 2025年8月

在川普政府與輝達就允許向中國銷售先進AI晶片展開磋商之際，黃仁勳赴白宮與川普會面。

● 2025年9月

黃仁勳隨同川普前往英國進行國是訪問。

● 2025年11月

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）自2018年以來首度訪問華府，期間黃仁勳出席在華府舉行的美沙投資論壇，並在會上暢談AI的未來。

● 2025年12月

黃仁勳訪問華府並與川普會面時獲得川普盛讚；川普表示，這位晶片業高層清楚他對出口管制的立場。

黃仁勳當天在華府會見國會議員，並告訴議員們，美國各州各自為政的法規將會拖慢AI的發展進度。

● 2026年1月

川普政府開始以個案審查方式，允許部分輝達強大的H200 AI晶片出口至中國，但並未解除對華府列入貿易限制清單組織的出口禁令。

● 2026年3月

白宮於3月底宣布，任命黃仁勳進入由13名成員組成的總統科技顧問會議（President's Council of Advisorson Science and Technology），就AI政策及其他議題提供建言。

● 2026年5月

川普訪問中國並與中國國家主席習近平會晤，旨在敦促北京對美國企業「開放」，黃仁勳是隨行的科技業執行長代表團成員之一。

川普在5月訪中行程的最後一刻臨時邀請黃仁勳同行。有人目擊黃仁勳在飛往北京途中、於阿拉斯加加油停留期間登上空軍一號。

● 2026年9月

隨著川普政府與AI企業因先進AI帶來的風險面臨日益嚴格的審查，川普於9月29日表示，黃仁勳是簽署一項自願性安全協議、並支持擴建資料中心的多位AI企業執行長之一。

黃仁勳當天與多名科技業高層在白宮會見川普。過去曾主張美國無需針對AI制定新專法的川普表示，這項協議具有「道義約束力」，但此舉也引發外界批評，認為協議並未明訂違規罰則。

在前一週，習近平赴白宮與川普會晤時，黃仁勳也出席了白宮為習近平舉辦的盛大國宴。

9月中旬，黃仁勳在洛杉磯一場峰會上談及AI安全疑慮。他在活動中接到川普來電，並開啟擴音讓現場觀眾聆聽；在約5分鐘的通話中，川普稱AI安全擔憂是一場「騙局」。

● 2026年10月

10月初，川普將美國科學家與工程師最高榮譽「國家科學獎章」（National Medal of Science）頒發給黃仁勳及其他幾位科技業領袖。

川普頒獎給黃仁勳同一天，也申報自己在2026年夏季買進最多160萬美元（約新台幣5268萬元）、賣出最多100萬美元（約新台幣3293萬元）的輝達股票。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）於10月中旬報導，輝達承諾捐助2500萬美元（約新台幣8億元），用於川普規劃興建的白宮宴會廳。

● 2026年11月

在黃仁勳與新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（AliceHuang）的婚外情曝光後，川普於11月9日表示自己曾與當時仍任輝達老闆的黃仁勳通話。美國當局懷疑黃樂是中國間諜。

川普說，黃仁勳告訴他，自己完全不知道這名女子是間諜，川普也相信他。

川普今天被問及黃仁勳請辭一事時，在Podcast節目受訪時表示這「令人難過」，同時稱讚黃仁勳是「傑出人才」。

他在Podcast節目中說：「我昨天（11月11日）才和他通過電話，他現在正經歷地獄般的煎熬。」

「紐約時報」隨後報導，川普曾於11月10日致電黃仁勳，要求他為保住職位奮戰到底。