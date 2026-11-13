快訊

網友指控千萬存款被消失、遭討債 華南銀行澄清：與事實有出入

國泰金下午4點半召開重訊記者會 說明關係人交易

元旦有望上路！立院三讀確定產假延長至14周 產檢假也增至14日

聽新聞
0:00 / 0:00

最親密盟友之一…黃仁勳婚外情連環爆請辭輝達 與川普互動時間軸一次看

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
黃仁勳這名川普在矽谷最親密的盟友之一爆出醜聞後，川普表示他感到「震驚」。 美聯社
黃仁勳這名川普在矽谷最親密的盟友之一爆出醜聞後，川普表示他感到「震驚」。 美聯社

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳傳出多起婚外情、包括與一名疑似中國間諜的女企業家有染後，他與美國總統川普的密切關係再度成為外界檢視焦點。

黃仁勳這名川普在矽谷最親密的盟友之一爆出醜聞後，川普表示他感到「震驚」。路透社報導，黃仁勳已於今天請辭，目前正面臨聯邦調查局（FBI）調查與國會聽證。

過去兩年來，隨著輝達尋求向中國市場銷售先進晶片，並游說放寬對中國取得輝達高階人工智慧（AI）晶片的限制，黃仁勳多次表態支持川普政府的AI政策，並與這位共和黨籍領袖頻繁會面。

民主黨與共和黨籍國會議員皆曾呼籲停止向中國出口先進AI晶片；黃仁勳與白宮則主張，持續對中國銷售晶片能讓中國客戶繼續依賴美國技術。

以下為自川普2025年1月重返白宮以來，黃仁勳與川普之間公開已知的互動與會面時間軸：

● 2025年1月

川普重返白宮後的第一個月便與黃仁勳會面，並形容這是一次很好的會面。

● 2025年7月

時任輝達執行長的黃仁勳在訪問中國前，前往白宮與川普會面。

同月底，川普在一場AI峰會發表演說並簽署行政命令時，特別點名讚揚黃仁勳。川普說：「仁勳，請站起來好嗎？你做得太棒了，真的太出色了。他也是個很棒的人。」

● 2025年8月

在川普政府與輝達就允許向中國銷售先進AI晶片展開磋商之際，黃仁勳赴白宮與川普會面。

● 2025年9月

黃仁勳隨同川普前往英國進行國是訪問。

● 2025年11月

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）自2018年以來首度訪問華府，期間黃仁勳出席在華府舉行的美沙投資論壇，並在會上暢談AI的未來。

● 2025年12月

黃仁勳訪問華府並與川普會面時獲得川普盛讚；川普表示，這位晶片業高層清楚他對出口管制的立場。

黃仁勳當天在華府會見國會議員，並告訴議員們，美國各州各自為政的法規將會拖慢AI的發展進度。

● 2026年1月

川普政府開始以個案審查方式，允許部分輝達強大的H200 AI晶片出口至中國，但並未解除對華府列入貿易限制清單組織的出口禁令。

● 2026年3月

白宮於3月底宣布，任命黃仁勳進入由13名成員組成的總統科技顧問會議（President's Council of Advisorson Science and Technology），就AI政策及其他議題提供建言。

● 2026年5月

川普訪問中國並與中國國家主席習近平會晤，旨在敦促北京對美國企業「開放」，黃仁勳是隨行的科技業執行長代表團成員之一。

川普在5月訪中行程的最後一刻臨時邀請黃仁勳同行。有人目擊黃仁勳在飛往北京途中、於阿拉斯加加油停留期間登上空軍一號。

● 2026年9月

隨著川普政府與AI企業因先進AI帶來的風險面臨日益嚴格的審查，川普於9月29日表示，黃仁勳是簽署一項自願性安全協議、並支持擴建資料中心的多位AI企業執行長之一。

黃仁勳當天與多名科技業高層在白宮會見川普。過去曾主張美國無需針對AI制定新專法的川普表示，這項協議具有「道義約束力」，但此舉也引發外界批評，認為協議並未明訂違規罰則。

在前一週，習近平赴白宮與川普會晤時，黃仁勳也出席了白宮為習近平舉辦的盛大國宴。

9月中旬，黃仁勳在洛杉磯一場峰會上談及AI安全疑慮。他在活動中接到川普來電，並開啟擴音讓現場觀眾聆聽；在約5分鐘的通話中，川普稱AI安全擔憂是一場「騙局」。

● 2026年10月

10月初，川普將美國科學家與工程師最高榮譽「國家科學獎章」（National Medal of Science）頒發給黃仁勳及其他幾位科技業領袖。

川普頒獎給黃仁勳同一天，也申報自己在2026年夏季買進最多160萬美元（約新台幣5268萬元）、賣出最多100萬美元（約新台幣3293萬元）的輝達股票。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）於10月中旬報導，輝達承諾捐助2500萬美元（約新台幣8億元），用於川普規劃興建的白宮宴會廳。

● 2026年11月

在黃仁勳與新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（AliceHuang）的婚外情曝光後，川普於11月9日表示自己曾與當時仍任輝達老闆的黃仁勳通話。美國當局懷疑黃樂是中國間諜。

川普說，黃仁勳告訴他，自己完全不知道這名女子是間諜，川普也相信他。

川普今天被問及黃仁勳請辭一事時，在Podcast節目受訪時表示這「令人難過」，同時稱讚黃仁勳是「傑出人才」。

他在Podcast節目中說：「我昨天（11月11日）才和他通過電話，他現在正經歷地獄般的煎熬。」

「紐約時報」隨後報導，川普曾於11月10日致電黃仁勳，要求他為保住職位奮戰到底。

婚外情 黃仁勳 輝達 NVIDIA 川普 美國 晶片

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

川普與黃仁勳往來密切！盤點兩人近年互動時間線

桃色風暴愈演愈烈 壓垮黃仁勳…與川普關係再受檢視

黃仁勳恐丟輝達執行長？傳董事會擬撤換 婚外情時間軸一次看

紐時：黃仁勳辭職川普曾勸留 早知婚外情仍相挺有原因

相關新聞

「把老大請回來」！輝達員工聲援黃仁勳 追問調查未完為何先走人

黃仁勳因接連爆出婚外情而辭去執行長後，部分輝達（NVIDIA）員工仍呼籲他回任。

曾與黃仁勳遊台灣 百萬粉絲科技播客聲援：輝達讓他離開是巨大錯誤

輝達12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁與董事等職務。曾與黃仁勳同遊台灣並拍攝紀錄片的知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）在X發文力挺黃仁勳，認為輝達讓他離開，對美國與全人類都是一個巨大的錯誤。

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

黃仁勳辭職、川普傳力保他到最後一刻 美媒揭背後原因

輝達前執行長黃仁勳一手將公司打造為全球先進人工智慧（AI）晶片的主要供應商，但隨著他與一名疑似間諜女子的婚外情曝光，以及與一名員工另有婚外情的消息傳出，輝達12日宣布撤換黃仁勳。紐約時報報導，2名知情人士透露，美國總統川普10日致電黃仁勳，敦促他繼續爭取保住執行長職位。

最親密盟友之一…黃仁勳婚外情連環爆請辭輝達 與川普互動時間軸一次看

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳傳出多起婚外情、包括與一名疑似中國間諜的女企業家有染後，他與美國總統川普的密切關係再度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。