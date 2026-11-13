黃仁勳請辭輝達…美媒列7大潛在正式接班人 CUDA之父、安謀總裁入列

輝達黃仁勳連環爆出婚外情醜聞後，宣布辭去行政總裁等職務，由財務總監柯蕾絲（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式接班人遴選工作。美媒11月12日列出7名有能力成為正式接班人的人選，其中包括柯蕾絲、蘋果公司主席、前行政總裁庫克（Tim Cook）、輝達競爭對手超微半導體（AMD）執行副總裁Forrest Norrod、安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）等人。

美國《紐約時報》引述分析師以及獵頭公司的分析，黃仁勳在輝達打造的文化，不只能推動快速創新，同時吸引了一些最傑出的工程師。

因此，黃仁勳的正式接班人必須是一名能鼓舞人心、深受愛戴的領導者，而且也必須是一位能吸引人才的傑出工程師。另外，任何候選人都需要有無可挑剔的正直和誠實記錄。根據上述特質，美媒列出7名符合條件的候選人。

輝達臨時CEO柯蕾絲：與投資者關係密切

美媒列出的首名人選，是剛成為公司臨時行政總裁的柯蕾絲。美媒指，她對公司運作瞭如指掌，與華爾街投資者關係密切，每次輝達發布財報後都會主持電話會議。然而，柯蕾絲缺乏引領一間人工智慧（AI）公司所需的深厚技術專長。

輝達副總裁巴克：CUDA之父

輝達副總裁巴克（Ian Buck）也在美媒列出的潛在接班人選名單內，他發明的CUDA軟體基礎架構，是許多人工智慧應用的基礎，而正相關技術使得輝達的晶片得以從影片遊戲圖形處理領域擴展到人工智能（AI）領域。報導指，巴克缺乏廣泛的管理經驗，但他曾在美國國會作證，並在華府建立人脈關係。

蘋果公司主席庫克：獲川普「背書」

黃仁勳辭職後，美國總統川普（Donald Trump）同日即在社交平台Truth Social發文表示，庫克應接任黃仁勳的位置，更形容是一位傳奇接替另一位。然而，庫克並未深入參與人工智能（AI）的突破發展，而且他現年66歲，比大多數被任命領導大型上市公司的高層年齡都大。如果庫克最終被選中，他可能會接替柯蕾絲擔任一個更長期的過渡式職位。

蘋果公司硬件技術負責人斯魯吉

《紐約時報》稱，蘋果公司硬件技術負責人斯魯吉（Johny Srouji）也是潛在人選之一，他幫助蘋果在晶片設計領域保持領先地位，並將AI功能融入其客製化晶片中。然而，斯魯吉除了在蘋果發表會上發言外，鮮少出現在公眾視野。而且，蘋果的晶片主要面向個人電腦、平板電腦和智慧型手機，與輝達主要面向AI數據中心的大方向不同。

英國科企安謀行政總裁哈斯：熟悉輝達人事

英國最大科企安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）對輝達公司非常熟悉，他曾於2006年至2013年期間在輝達工作。報導指，Arm於2020年準備被輝達收購時，哈斯曾與黃仁勳以及公司其他關鍵人物有過多次接觸。不過，該交易最終在政府反對下告吹。

AMD執行副總裁Forrest Norrod：助公司與輝達競爭

Forrest Norrod作為是輝達競爭對手AMD的執行副總裁，在業界備受推崇，並且似乎具備輝達所需的許多領導才能。報導稱，Forrest Norrod負責AMD面向人工智能資料中心的晶片銷售業務，該公司目前相關領域穩居輝達之後，成為第二大巨頭。

博通半導體業務總裁卡瓦斯

美國晶片巨頭博通（Broadcom）現任總裁卡瓦斯（Charlie Kawwas）在人工智慧領域擁有豐富的經驗，備受業界尊敬。博通除了從輝達購買晶片外，也成為幫助Google等公司開發自有晶片的關鍵參與者。

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文章授權轉載自《香港01》