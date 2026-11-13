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輝達風波涉國安 美商務部長盧特尼克同意赴參院作證
美國媒體12日報導，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）將赴國會，就輝達（Nvidia）相關爭議作證。
法新社報導，國會議員要求政府說明，川普政府對於輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）與1名涉嫌替中國從事間諜活動的女子發生婚外情一事，究竟掌握多少資訊。
盧特尼克的發言人艾克哈默（Kristen Eichamer）告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），「盧特尼克部長已同意自願出席聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的聽證會，回答委員的提問。」
川普政府批准輝達向中國出售先進晶片之前，商務部曾受命審查相關企業是否涉及國家安全風險，盧特尼克因此受到檢視。
NBC報導，參院銀行委員會主席史考特（TimScott）要求盧特尼克出席公開聽證會，針對近期有關輝達及商務部角色、引發國家安全疑慮的報導作證。
報導指出，史考特也已要求黃仁勳赴委員會作證。
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