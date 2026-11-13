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律師轟黃仁勳連番偷吃 ：別再神化管不住自己的男人 私德真無關專業？

聯合新聞網／ 綜合報導
律師李怡貞認為黃仁勳桃色風波涉及職場不對等關係，無疑是踐踏所有憑實力熬夜打拚的輝達員工。路透
律師李怡貞認為黃仁勳桃色風波涉及職場不對等關係，無疑是踐踏所有憑實力熬夜打拚的輝達員工。路透

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳連日來因婚外情風暴主角不只一位，今（13）日傳出第三名輝達內部員工也疑與黃仁勳有染後，律師李怡貞在臉書開轟：「別再神化任何管不住自己的男人了。」她認為，真正成熟的企業領袖，除了商業能力與經營績效，也應具備對伴侶的誠信、對職場權力界線的敬畏，以及在私人慾望面前守住分寸的自制力。

李怡貞認為這場婚外情連爆風波，不應只被視為企業領袖的感情私事，更應檢視高階主管在職場中的權力界線與企業治理問題。她直言，社會過去對男性領袖過度寬容，經常以「私德無關專業」為由替強人開脫，但輝達風暴恰恰證明在私領域缺乏分寸感的人，在公領域同樣會成為巨大的破口。

李怡貞指出，在黃仁勳爆出第一波婚外情後，他曾傳出向公司員工承認對妻子不忠並表達願意承擔責任，但她認為，婚姻中真正受到傷害的是伴侶，若僅透過對內的公關表態處理，看似坦蕩的危機處理，其實荒謬得令人心寒，在企業強人的世界裡，對妻子的背叛彷彿只需要一場對內的公關表態，就能交代過去。

而當黃仁勳再爆出第二段不當男女關係時，李怡貞認為，這早已不是什麼「一時糊塗」，而是身處權力巔峰的成功男性，習慣了在光環庇護下，將伴侶的信任視為理所當然，一次次試探道德與承諾的底線。她也提到，若相關傳聞涉及不同對象，甚至牽涉公司內部女性高階主管，更應正視雙方在職場中的權力差距。

李怡貞認為，當一方是掌握企業最高決策權的執行長，另一方則是直接向其負責的高階主管，即使雙方都具有自主意識，仍無法忽視職位與權力上的不對等。她質疑，當最高決策者與直屬高管存在私人關係，公司內部的升遷制度、資源分配及重大決策，還能否讓其他員工相信完全依照專業與制度運作？

她強調：「尤其是那些在科技圈裡咬牙證明專業、卻還得因為這種桃色爛帳，無端承受異樣眼光的女性，最惡劣的羞辱與不公，企業裡所有憑實力熬夜打拚的員工」，上位者的私情無疑是對內部管理「公平性」的無聲踐踏。

此外，李怡貞也指出，輝達掌握全球AI運算核心晶片，在美中科技競爭中具有重要戰略地位，企業領導人的私人關係若涉及資訊安全、利益衝突或國際政治風險，就不再只是單純的感情問題，更可能因此牽動投資人的信任、政府監管及全球供應鏈的穩定情形。

對於市場長期將黃仁勳視為輝達成功關鍵人物，李怡貞則認為，過度依賴單一領袖並非成熟企業應有的治理模式。她指出，黃仁勳多年來打造GPU、CUDA及AI伺服器等龐大產業生態系，功績不容否認，但當一家企業已經大到足以影響全球科技產業與金融市場，就更不應讓個人意志凌駕制度。

李怡貞總結對此事的看法，認為或許告別強人造神，才是真正成熟的開始；壓垮AI帝國神話的從來不是「紅顏」，而是自以為能凌駕規則的權力傲慢。

她也對輝達近期快刀斬亂麻地同意黃仁勳請辭，而改由長期掌管輝達財務的女性資深高階主管柯蕾特·克蕾斯站上火線暫代執行長一事表示，商界從不缺這樣的劇本，當男性強人享受長達33年「個人意志驅動整個帝國」的造神紅利，在失控闖禍轉身退場後；在驚濤駭浪中扛起爛攤、維持企業正常運作的，往往是長年低調深耕專業的女性高管。

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