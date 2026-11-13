快訊

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

「把老大請回來」！輝達員工聲援黃仁勳 追問調查未完為何先走人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳今年5月在台北台灣總部「星群」（Constellation）工地舉行的全體員工慶祝活動上，和員工一起歡呼。美聯社
輝達執行長黃仁勳今年5月在台北台灣總部「星群」（Constellation）工地舉行的全體員工慶祝活動上，和員工一起歡呼。美聯社

黃仁勳因接連爆出婚外情而辭去執行長後，部分輝達（NVIDIA）員工仍呼籲他回任。

美國連線雜誌（WIRED）取得的內部訊息顯示，一位資深工程師在黃仁勳辭職前，向內部「意見箱」投稿，敦促董事會在採取行動前考量員工感受。這篇貼文至今已吸引逾1,600則留言，其中多人要求董事會設法讓黃仁勳回來。

一位匿名留言者寫道：「如果你們認同我們的使命，就把老大（THE boss）請回來。」

另一人寫道：「人都會犯錯。黃仁勳做了這麼多好事，應該再給他一次機會。」

甚至有員工寄信給全體同仁，要求說明黃仁勳離任的經過。

「我支持黃仁勳，」這名員工寫道。「不是因為我認為誰都不會犯錯，而是我不相信，堅持公平，就得和一位對我們如此重要的領導者劃清界線。」

63歲的黃仁勳自1993年輝達創立以來，一直領導這家企業。他周日致信員工，承認「對妻子不忠」，並表示自己的行為「沒有任何藉口」。此前已有報導指他和一名疑為大陸情治人員的女子有婚外情。

隨後，媒體又報導他疑似和一位直接向他報告的主管有第二段婚外情。路透之後再報導，他疑似和另一名輝達員工有婚外情。黃仁勳自周日發信後，未再回應這些報導。

輝達董事會主要由早期投資人及黃仁勳長期信任的人士組成。董事會任命財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，並由新思科技前執行長瓊斯出任董事長。

自相關指控曝光以來，這場危機已使輝達市值蒸發1兆美元，引來美國國會及聯邦調查局（FBI）調查，也可能促使美方新增晶片出口管制。

本周輝達內部工作照常，但黃仁勳辭職仍讓很多員工震驚。消息傳出後幾小時內，約有20多名員工在LinkedIn發文聲援，其中一人形容，自己對黃仁勳領導的信心始終不變。同一期間，連線雜誌未找到輝達員工發文支持他辭職。

很多員工原以為，董事會會等調查結束，才作出重大決定。例如，意見箱貼文便要求董事會向員工公布調查結果，並正式徵詢他們對「黃仁勳繼續擔任執行長」的看法。

但調查才剛開始，黃仁勳就已離開，員工希望進一步了解原因。那封寄給全體員工的信寫道：「如果美國辜負了這位協助打造美國未來的人，那麼這個世界就不配擁有黃仁勳。」

婚外情 黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

痛罵自己「爛透了」！黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

黃仁勳請辭後 輝達新任領導層致員工備忘錄全文

誰接黃仁勳？輝達董事會開會定去留 傳部分董事支持財務長柯蕾絲暫代

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

相關新聞

「把老大請回來」！輝達員工聲援黃仁勳 追問調查未完為何先走人

黃仁勳因接連爆出婚外情而辭去執行長後，部分輝達（NVIDIA）員工仍呼籲他回任。

曾與黃仁勳遊台灣 百萬粉絲科技播客聲援：輝達讓他離開是巨大錯誤

輝達12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁與董事等職務。曾與黃仁勳同遊台灣並拍攝紀錄片的知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）在X發文力挺黃仁勳，認為輝達讓他離開，對美國與全人類都是一個巨大的錯誤。

黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

輝達（Nvidia）12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁及董事等職務，為公司動盪的一周畫下句點。路透與南韓媒體報導，儘管黃仁勳不光彩離職，但他33年來帶領輝達成為全球市值最高的企業，仍有人在美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外擺放花束與蠟燭，表達對他的心意。公司內部則氣氛低迷。

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚！續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

美國總統川普12日接受評論員史密斯（Stephen A. Smith）訪問時表示，目前仍不清楚輝達前執行長黃仁勳醜聞中的女主角是否為間諜。他認為，女方是否為間諜，應是黃仁勳決定辭職時的重要考量因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。