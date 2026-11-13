「把老大請回來」！輝達員工聲援黃仁勳 追問調查未完為何先走人

黃仁勳因接連爆出婚外情而辭去執行長後，部分輝達（NVIDIA）員工仍呼籲他回任。

美國連線雜誌（WIRED）取得的內部訊息顯示，一位資深工程師在黃仁勳辭職前，向內部「意見箱」投稿，敦促董事會在採取行動前考量員工感受。這篇貼文至今已吸引逾1,600則留言，其中多人要求董事會設法讓黃仁勳回來。

一位匿名留言者寫道：「如果你們認同我們的使命，就把老大（THE boss）請回來。」

另一人寫道：「人都會犯錯。黃仁勳做了這麼多好事，應該再給他一次機會。」

甚至有員工寄信給全體同仁，要求說明黃仁勳離任的經過。

「我支持黃仁勳，」這名員工寫道。「不是因為我認為誰都不會犯錯，而是我不相信，堅持公平，就得和一位對我們如此重要的領導者劃清界線。」

63歲的黃仁勳自1993年輝達創立以來，一直領導這家企業。他周日致信員工，承認「對妻子不忠」，並表示自己的行為「沒有任何藉口」。此前已有報導指他和一名疑為大陸情治人員的女子有婚外情。

隨後，媒體又報導他疑似和一位直接向他報告的主管有第二段婚外情。路透之後再報導，他疑似和另一名輝達員工有婚外情。黃仁勳自周日發信後，未再回應這些報導。

輝達董事會主要由早期投資人及黃仁勳長期信任的人士組成。董事會任命財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，並由新思科技前執行長瓊斯出任董事長。

自相關指控曝光以來，這場危機已使輝達市值蒸發1兆美元，引來美國國會及聯邦調查局（FBI）調查，也可能促使美方新增晶片出口管制。

本周輝達內部工作照常，但黃仁勳辭職仍讓很多員工震驚。消息傳出後幾小時內，約有20多名員工在LinkedIn發文聲援，其中一人形容，自己對黃仁勳領導的信心始終不變。同一期間，連線雜誌未找到輝達員工發文支持他辭職。

很多員工原以為，董事會會等調查結束，才作出重大決定。例如，意見箱貼文便要求董事會向員工公布調查結果，並正式徵詢他們對「黃仁勳繼續擔任執行長」的看法。

但調查才剛開始，黃仁勳就已離開，員工希望進一步了解原因。那封寄給全體員工的信寫道：「如果美國辜負了這位協助打造美國未來的人，那麼這個世界就不配擁有黃仁勳。」