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黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

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曾與黃仁勳遊台灣 百萬粉絲科技播客聲援：輝達讓他離開是巨大錯誤

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
弗里德曼（左）與黃仁勳今年6月2日晚間到饒河夜市享受綿綿冰。圖／摘自IG（@nvidia）
弗里德曼（左）與黃仁勳今年6月2日晚間到饒河夜市享受綿綿冰。圖／摘自IG（@nvidia）

輝達12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁與董事等職務。曾與黃仁勳同遊台灣並拍攝紀錄片的知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）在X發文力挺黃仁勳，認為輝達讓他離開，對美國與全人類都是一個巨大的錯誤。

弗里德曼寫道，輝達讓黃仁勳離開，就像蘋果公司當年開除賈伯斯（Steve Jobs）的歷史重演，但考量到人工智慧（AI）在塑造世界未來所扮演的角色，這次的影響將大得多。他表示，自己一直保持沉默，除了出於對黃仁勳家人及團隊的尊重，也是因為他非常厭惡不忠的行為。他曾見過黃仁勳的家人及團隊，認為他們都是非常好的人，也對黃仁勳家人目前的處境深表同情。

不過，弗里德曼指出，黃仁勳也是凡人，和所有人一樣都會犯錯。他說：「我個人的看法或許根本不重要，但我認識黃仁勳很久了，也曾多次在沒有麥克風和攝影機的私下場合與他長時間相處。我親眼見過他如何善待身邊每一個人，展現善良、謙遜與關懷，包括陌生人，以及社會上最貧困、生活最艱難的人。」

弗里德曼表示，黃仁勳對所有人都一視同仁，「給予同樣的體貼與關注，只因為他們同樣是人，而不是因為他能從他們身上獲得什麼好處。經歷這一切之後，仍能保持謙遜與人性，展現的是一種難得的品格。」

弗里德曼也以熟識黃仁勳的人多年來私下對他的評價作為佐證。他說：「從未有人向我說過他的壞話，大家只會說他有多麼出色，或是有多麼喜愛他。到目前為止，這樣的人可能已經超過1000人，包括數百名工程師、執行長、同事及朋友等。」

最後，弗里德曼也談到外界的間諜相關議論。他寫道：「黃仁勳對身為美國人的自豪程度，絕不亞於任何人。坦白說，整件事讓我感到震驚，包括圍繞這起事件出現的集體歇斯底里反應。我熱愛美國，也認為輝達讓黃仁勳離開，對美國而言是一件非常糟糕的事。」

弗里德曼被視為全球科技與思想領域最具影響力的播客主持人之一，播客在YouTube有超過500萬追隨者，節目長期聚焦人工智慧、科技、哲學、心理學、歷史與經濟等議題，曾專訪Google執行長皮伽（Sundar Pichai）、AI界巨擘哈薩比斯（Demis Hassabis）等人物。黃仁勳過去也曾登上他的節目，暢談輝達發展與AI未來趨勢。

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黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

輝達（Nvidia）12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁及董事等職務，為公司動盪的一周畫下句點。路透與南韓媒體報導，儘管黃仁勳不光彩離職，但他33年來帶領輝達成為全球市值最高的企業，仍有人在美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外擺放花束與蠟燭，表達對他的心意。公司內部則氣氛低迷。

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輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

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輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

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美國總統川普12日接受評論員史密斯（Stephen A. Smith）訪問時表示，目前仍不清楚輝達前執行長黃仁勳醜聞中的女主角是否為間諜。他認為，女方是否為間諜，應是黃仁勳決定辭職時的重要考量因素。

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