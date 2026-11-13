前輝達韓國代表談黃仁勳卸任 CUDA優勢仍在短期影響有限

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳投下卸任震撼彈，曾與他共事7年的前輝達韓國（NVIDIA Korea）代表俞應浚直言遺憾，不過他認為，短期內應不會對輝達造成太大影響，CUDA仍是輝達最大優勢。

談到近期黃仁勳的風波，曾擔任輝達韓國代表7年的JOON AI Consulting代表俞應浚今天接受中央社電訪時表示，對黃仁勳卸任感到遺憾，希望輝達能盡快恢復穩定。

俞應浚分析，黃仁勳卸任短期內應不會對輝達造成太大影響，「因為Vera Rubin（次世代AI平台）已導入量產體制」。此外，俞應浚點出，CUDA（統一計算架構）生態系是輝達最大的競爭優勢，目前尚未出現足以抗衡的競爭對手。

不過俞應浚也指出，「中長期而言仍須觀察新經營團隊的策略，可能因此出現變數」。

談到對韓國半導體產業像是三星電子、SK海力士的影響，俞應浚表示，相關企業已與輝達簽訂涵蓋明年的合約，無論黃仁勳是否仍擔任執行長，輝達在高頻寬記憶體（HBM）及下一代記憶體產品方面，仍高度依賴這2家韓國企業，因此短期內記憶體需求預料不會有太大變化。

不過俞應浚認為，隨著新經營團隊上任，2028年以後可能因經營策略調整而出現變數。至於有分析認為，黃仁勳卸任可能為韓國半導體企業帶來新的機會，俞應浚也表示認同。

俞應浚早期從雙龍資訊通信的工程師起步，歷經HP、Sun Microsystems、Oracle等企業，並擔任NVIDIAKorea代表共7年。俞應浚從輝達韓國退休後，創立公司JOON AI CONSULTING，從事生成式AI及AI Agent建置諮詢、企業高階主管講座，以及NVIDIA AI伺服器相關業務。