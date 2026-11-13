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黃仁勳去職 日本政府關注AI產業及半導體供應鏈衝擊

中央社／ 東京13日專電

美國半導體大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭職，引發全球科技業震撼。日本內閣官房副長官尾崎正直今天表示，輝達在全球人工智慧（AI）及半導體供應鏈扮演重要角色，日本政府將密切關注高層異動對國內AI產業及半導體穩定供應可能造成的影響。

朝日電視台報導，尾崎在記者會上表示，「對於個別企業的人事異動，日本政府不便發表評論，但輝達在包括日本在內的全球AI及半導體供應鏈中，扮演極為重要的角色。」

至於經營高層更替可能造成的影響，他指出，現階段難以預先判斷未來發展，日本政府將持續密切關注相關動向。

尾崎也強調，AI與半導體對日本經濟成長及經濟安全保障至關重要，日本政府將持續推動AI技術研發，並致力確保半導體供應鏈穩定。

日本富士新聞網（FNN）報導，黃仁勳12日辭去輝達執行長及董事等職務。此前，黃仁勳被爆出與一名中國籍女子有婚外情，該名女子曾擔任新加坡企業高階主管，並遭懷疑涉及中國間諜活動。

此外，黃仁勳也被指與下屬及另一名公司內部女性有婚外情，接連爆發的醜聞被認為是促使他迅速請辭的原因。

輝達宣布，由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫時接任執行長，正式繼任人選將從公司內外部遴選。

由於黃仁勳長期被視為全球AI熱潮的重要推手，突然辭職的消息也衝擊金融市場。輝達股價盤中一度暴跌超過14%，隨後跌幅收斂，最終收盤下跌逾4%。

另一方面，這起風波也延燒至美國川普政府。黃仁勳過去積極遊說美國政府放寬對中國的半導體出口限制，如今相關爭議也引發華府內部的人事問題。

路透社12日報導，白宮高層官員正在討論是否撤換負責出口管制政策的商務部長盧特尼克（HowardLutnick）。

隨著美國對中國半導體出口管制問題持續受到關注，外界也將焦點轉向預計最快下週舉行的美中領袖峰會，觀察這起風波是否進一步影響美中科技競爭及雙邊關係。

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輝達（Nvidia）12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁及董事等職務，為公司動盪的一周畫下句點。路透與南韓媒體報導，儘管黃仁勳不光彩離職，但他33年來帶領輝達成為全球市值最高的企業，仍有人在美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外擺放花束與蠟燭，表達對他的心意。公司內部則氣氛低迷。

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美國總統川普12日接受評論員史密斯（Stephen A. Smith）訪問時表示，目前仍不清楚輝達前執行長黃仁勳醜聞中的女主角是否為間諜。他認為，女方是否為間諜，應是黃仁勳決定辭職時的重要考量因素。

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輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

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