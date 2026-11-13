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川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚！續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所，頒發國家科學獎章給輝達前執行長黃仁勳。美聯社
美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所，頒發國家科學獎章給輝達前執行長黃仁勳。美聯社

美國總統川普12日接受評論員史密斯（Stephen A. Smith）訪問時表示，目前仍不清楚輝達前執行長黃仁勳醜聞中的女主角是否為間諜。他認為，女方是否為間諜，應是黃仁勳決定辭職時的重要考量因素。

CNN報導，黃仁勳已承認發生婚外情，此後又有報導指出，他另有2段不倫關係。黃仁勳承認婚外情時，就有報導指稱對象是黃樂（Alice Huang），而她與中國大陸的關係在美國情報界內部存在爭議。中國外交部則表示，指控黃樂是中國間諜的說法是「毫無根據的猜測，企圖抹黑及詆毀中國」。

史密斯詢問黃仁勳是否應該下台，川普回答：「最重要的問題是，那名女子究竟是不是間諜？我不知道是否已經查清楚。」他接著說：「但如果那名女子是間諜，那麼是的。如果她不是間諜，情況或許就不同。不過我可以告訴你，不管怎樣，他最後都會重新站穩腳步。」

川普9日臨時向媒體發表談話時，直接稱黃樂是間諜。他當時說：「我問他，『你知道她是間諜嗎？』他說，『我完全不知道她是間諜』。而我真的相信他。」不過，川普在這次專訪中的說法已有所不同，並大致為黃仁勳辯護。他表示：「我很了解他，我一直認為他是個很好的人。」

川普還說：「我昨天和他談過，他現在正經歷地獄般的煎熬。」他透露，黃仁勳曾打電話向他談起自己對妻子和家人做的事，這也是黃仁勳最感到愧疚的事。

川普在專訪後半段也重申當天稍早提出的構想，認為蘋果（Apple）前執行長庫克應該接掌輝達。他說：「你知道有句話說，『任何人都可以被取代』。所以，要取代他非常困難。我認為庫克會是執掌輝達的絕佳人選。」

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輝達12日宣布，黃仁勳辭去執行長、總裁及董事職務。Seeking Alpha分析師夸斯尼（Dustin Quasney）指出，近期相關報導幾乎都在討論同一個問題：沒有黃仁勳的輝達會變成什麼樣子？他認為這個問題問得對，但多數人思考問題的方向有誤。

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輝達創辦人兼執行長黃仁勳12日辭職下台，矽谷投資人拉維肯（Naval Ravikant）在X發文直言，「創辦人不是說換就能換的」，獲得科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）認同。另有評論文章指出，沒有黃仁勳的輝達，就像沒有賈伯斯的蘋果，只會成為「沒有真正創新的搖錢樹（cash spigot）」。

痛罵自己「爛透了」！黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

到最後，黃仁勳看來已心力交瘁，向來過人的精力消耗殆盡。幾周來，他否認婚外情指控，力圖保住輝達（NVIDIA）執行長職位，但到了周三深夜，終於無條件放棄抵抗。一位知情人士說，他平時掌控全局的姿態已不復見，開始說出「隨便」「我不在乎」這類話。

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

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