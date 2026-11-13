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黃仁勳遭控與「中國間諜」婚外情 陸學者：炒作國安加速陸發展晶片

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
輝達前執行長黃仁勳。路透
輝達前執行長黃仁勳。路透

黃仁勳輝達員工發信承認婚外情後，陸續遭爆3起婚外情，請辭輝達執行長獲准並退出董事會。有美國媒體及官員指控其可能交往對象的黃樂涉為中國情報機構工作，是中國間諜。但美國司法部長布蘭希（Todd Blanche）12日表示，司法部尚未就黃樂是否是中國間諜得出結論。大陸學者指，美國炒作國家安全議題，只會加速中國大陸發展獨立的AI晶片，減少對美國晶片的依賴。

俄通社訪問復旦大學中國研究院研究員陳平稱，美國兩黨的建制派反對川普用黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克和中國發展經濟互惠關係，想發展美國新技術在中國的市場。

陳平指，美國炒作國安議題，類似當年炒作川普是俄羅斯間諜同一個道理，結果只會加速中國發展獨立的人工智慧晶片，減少對美國晶片的依賴。

陳平進一步分析，炒作黃仁勳的婚外情，和炒作比爾蓋茨的婚外情類似，除了打擊美國高科技企業在中國的市場，更會打擊華裔企業家和科學家在美國的社會地位。他稱，華裔科學家在美國AI研發領域占據主導地位，美國的這種做法，只能加速華裔企業家和科學家對東亞文化的認同，和對西方政黨政治的反思。

另外，因為黃仁勳本人是發展AI晶片的主要工程師，不是美國其他不懂技術的CEO型高管，所以美國國會打擊黃仁勳，等於打擊美國AI晶片的競爭力，客觀上幫助中國發展AI晶片的主導權。他稱，美國兩黨政治的荒謬，是「搬起石頭打自己的腳」。

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輝達（Nvidia）12日宣布，創辦人黃仁勳辭去執行長、總裁及董事等職務，為公司動盪的一周畫下句點。路透與南韓媒體報導，儘管黃仁勳不光彩離職，但他33年來帶領輝達成為全球市值最高的企業，仍有人在美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外擺放花束與蠟燭，表達對他的心意。公司內部則氣氛低迷。

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輝達12日宣布，黃仁勳辭去執行長、總裁及董事職務。Seeking Alpha分析師夸斯尼（Dustin Quasney）指出，近期相關報導幾乎都在討論同一個問題：沒有黃仁勳的輝達會變成什麼樣子？他認為這個問題問得對，但多數人思考問題的方向有誤。

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