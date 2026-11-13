黃仁勳辭職可學賈伯斯回歸？分析師揭持輝達股3.58%留東山再起之路

輝達12日宣布，黃仁勳辭去執行長、總裁及董事職務。Seeking Alpha分析師夸斯尼（Dustin Quasney）指出，近期相關報導幾乎都在討論同一個問題：沒有黃仁勳的輝達會變成什麼樣子？他認為這個問題問得對，但多數人思考問題的方向有誤。

夸斯尼指出，每當創辦人兼執行長遭到撤換，各界總會想起蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）。這種比較通常過於草率，但他認為，賈伯斯的經歷是黃仁勳事件最值得參考的歷史案例，只是原因與多數人的理解不同。

1985年，蘋果董事會並未開除賈伯斯，而是由史考利（John Sculley）解除他的管理職務，讓他在公司內部遭到邊緣化。幾個月後，賈伯斯辭職，與數名前蘋果員工共同創辦NeXT。此後多年，蘋果持續銷售既有的麥金塔電腦，卻失去接下來10年的發展機會。1996年底，蘋果以4.27億美元收購NeXT，賈伯斯則於1997年9月重返瀕臨倒閉的蘋果，擔任代理執行長。

夸斯尼認為，這段歷史值得輝達借鏡。蘋果失去賈伯斯的影響，並未立即反映在既有產品上，而是反映在那些從未開發出來的產品。因此，要了解沒有黃仁勳的輝達會如何發展，必須區分已大致確定的業務，以及仍高度仰賴他的未來發展。

在夸斯尼看來，輝達未來12至18個月的業務大致底定，但高度依賴黃仁勳的管理架構，將是接班人的一大難題。黃仁勳約有60名直屬主管，輝達卻沒有營運長。這套架構仰賴黃仁勳居中決策，其他人無法以相同方式管理公司。因此，接班人必須在產品每年更新一代的周期中，建立目前尚不存在的管理體系。這項問題不會在接任後第1季就顯現，而是可能在2028年、2029年浮現。

夸斯尼指出，過去2年，輝達不再只是晶片供應商，也開始為自身產品的需求提供融資。這些投資布局由黃仁勳主導，供應商也清楚這一點。他認為，具有財務背景的代理執行長可能優先檢視既有承諾，使輝達在失去黃仁勳領導後轉向保守，不再那麼積極運用資產負債表提前創造需求。這種經營方式在某些方面可能更健康，但成長速度也會放慢。

不過，夸斯尼認為，黃仁勳仍有機會重新取得對輝達的影響力。輝達自2016年起在公司章程納入股東代理提名權制度（proxy access），允許連續3年持有至少3%投票權、並符合其他條件的股東提名董事候選人，名額上限為2人或董事會席次的20%，以較高者為準。黃仁勳持股達3.58%，且已持有數十年，但他提名的候選人仍須在股東常會選舉中勝出。

根據美國證券交易委員會（SEC）的通用委託書規則（universal proxy rules），擁有忠實支持者的創辦人可以發動委託書爭奪戰，讓股東透過同一張選票選擇雙方提名的董事候選人。夸斯尼認為，這種方式如今對公司構成的威脅，遠比5年前更大。

除了透過股東權利爭取影響力，黃仁勳也可能另起爐灶。由於加州原則上不執行競業禁止協議，他可能自行創業，延攬熟悉輝達未來3代產品規畫的工程師。與輝達有重大商業往來的馬斯克（Elon Musk）也已表示，若能聘用黃仁勳，將是他的榮幸。夸斯尼認為，黃仁勳離開經營團隊並不代表風險消失，反而可能使風險轉移到公司外部，讓董事會無法掌控。