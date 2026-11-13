黃仁勳卸任掀市場震盪 輝達選擇權交易者押中長期反彈

在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布卸任後，輝達選擇權交易者今天開始獲利了結部分原先押注股價下跌的部位，同時重新布局，押注輝達股價中長期逐步反彈。

路透社報導，黃仁勳離職，使這家由他一手打造、躍居全球市值最高企業之一的人工智慧（AI）晶片大廠的未來發展增添不確定性。財務長克瑞斯（ColetteKress）暫代執行長職務，公司持續尋找正式接班人。

輝達高層人事動盪今天帶動選擇權隱含波動率大幅攀升，但從選擇權交易情況來看，投資人似乎正在重新調整部位，布局輝達股價反彈，而非全面撤出股票。

Mindset Wealth Management投資長希克爾（SethHickle）指出：「輝達的競爭優勢及客戶群不會在一夕之間消失。市場目前正試圖判斷，這究竟只是暫時性的領導危機，還是會從根本上改變AI投資的核心邏輯。」

選擇權賦予持有人在特定日期前，以約定價格買進或賣出標的股票的權利，但持有人沒有履約義務。買權的價值通常隨股價上漲而增加，賣權的價值則隨股價下跌而增加。

根據海納國際集團（Susquehanna）衍生性金融商品策略共同主管墨菲（Chris Murphy）資料，數筆大型選擇權交易顯示投資人正將原本看漲的部位延長至2027年，同時調降股價上漲目標，並對原先用來防範股價下跌的避險部位獲利了結，而非完全放棄對輝達的投資。

墨菲指出，其中一筆交易中，一名投資人賣出賣權，同時買進價格較低的賣權，藉此取得約1890萬美元的權利金收入，同時保留部分防範股價進一步下跌的保護部位。

另一名投資人則花費約1880萬美元買進買權價差組合（Call Spread），押注輝達股價在明年3月前，從目前價位上漲約16%，即可獲得完整報酬。

其他交易則將原本看漲的部位到期日延後3個月，並下調目標價，為股價反彈預留更多時間。

此外，投資人也買進約5萬口明年1月到期的買權，估計投入4530萬至5500萬美元，押注輝達股價在選擇權到期前將高於目前水準。

輝達股價最新下跌4.84%，報每股165.40美元。

根據Susquehanna資料，輝達90天期隱含波動率已從一個月前的約33%攀升至約52%，反映投資人對輝達下週即將公布的財報感到更加不安。

希克爾說：「在財報公布前，隱含波動率預料將維持高檔。財報公布後的電話會議可能進一步釐清輝達打算如何走出這場混亂局面。」