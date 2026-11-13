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黃仁勳同意赴眾院說明涉中間諜疑雲 出席日期協商中

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

美國國會議員表示，輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳已同意赴國會說明。據報導，國會議員還曾揚言動用傳喚權，強制要求黃仁勳出席。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee onChina）主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，雙方正協商黃仁勳出席的日期。

穆勒納爾與眾院外交事務委員會主席馬斯特（BrianMast）及情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）於11月4日聯名致函黃仁勳，要求他出席18日的閉門簡報會。

信中指出，簡報會目的是討論「防範外國敵對勢力間諜活動的安全措施，以及您與1名公開報導所指的中華人民共和國（PRC）情報資產之間的往來」。

黃仁勳原定須於11日回覆。CBS引述國會議員說法指出，議員今天已收到他的回覆。

馬斯特表示，黃仁勳已表明願意出席。他並指出，黃仁勳卸下輝達執行長一職，「確實改變了」他可能赴國會作證一事的情勢。

穆勒納爾表示，「我認為，我們現在的目標是讓他儘快出席，以完整掌握事實，釐清這起事件的真相。」

黃仁勳曾表示，他致力支持美國國家安全考量。輝達董事會則表示，沒有理由相信美國國安或公司機密受到損害，並已針對黃仁勳與1名疑似中國女間諜關係密切的報導展開調查。

中國政府已公開駁斥間諜指控，稱此舉意在抹黑。

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