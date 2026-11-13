黃仁勳下台、馬斯克兩個字回應 投資人憂輝達如「沒賈伯斯的蘋果」

輝達創辦人兼執行長黃仁勳12日辭職下台，矽谷投資人拉維肯（Naval Ravikant）在X發文直言，「創辦人不是說換就能換的」，獲得科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）認同。另有評論文章指出，沒有黃仁勳的輝達，就像沒有賈伯斯的蘋果，只會成為「沒有真正創新的搖錢樹（cash spigot）」。

拉維肯寫道，從賈伯斯和Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）的例子，「我們早該學到一件事：創辦人不是說換就能換的。」馬斯克回覆：「說得真對（True words）。」

Semafor舊金山分社社長阿爾伯戈蒂（Reed Albergotti）則撰文指出，黃仁勳遭撤換，以及晶片出口中國大陸引發全國性爭議，讓部分矽谷企業高層私下慶祝。一名人士向他透露，原本將出口到中國的科技產品預計轉而供應美國企業，有望加速大型人工智慧（AI）實驗室及其他矽谷企業成長，同時阻礙中國競爭對手的發展。

阿爾伯戈蒂指出，這些企業高層的看法短期內可能是對的。有充分證據顯示，出口管制已成功減緩中國的科技進步，但美國無法只靠拖慢對手腳步，就在長期科技競賽中擊敗中國。要取得勝利，更重要也更困難的是加速美國自身的創新，而黃仁勳遭撤換，恰恰可能抵銷美國對中政策取得的成果。

他認為，黃仁勳是矽谷最傑出的創新者之一，離開短期內不至於對輝達造成嚴重衝擊，甚至可能讓公司獲利能力更強。因為新任執行長將致力提高獲利，就像庫克領導下的蘋果一樣。然而，創新者往往願意為長遠布局投入大量資金，輝達未來的創新能力將永遠無法達到黃仁勳掌舵時的水準。

阿爾伯戈蒂表示，黃仁勳一個人就是輝達長期競爭優勢的護城河。在如今的AI時代，幾乎任何公司都能設計出與輝達類似的晶片，OpenAI就曾在短短幾個月內做到這件事，因此黃仁勳的價值尤其重要。輝達創新能力減弱，不只影響公司本身，也將衝擊整個科技生態系。規模龐大、實力雄厚的既有企業往往成為創新的障礙。庫克接掌蘋果後，將重心放在守住iPhone及既有市場，這雖是極佳的商業策略，卻也讓整個行動科技生態系陷入停滯。

他最後寫道，美國科技產業面臨的關鍵風險，不是中國間諜竊取尖端技術，而是矽谷當初孕育這些技術的成功模式可能遭到削弱。

前推特的執行長科斯托洛（Dick Costolo）則在X發文預測，未來3至4年，輝達將有1至2季業績不如預期，屆時公司會找黃仁勳回鍋掌舵。他表示：「就像名氣一樣，每個人的憤怒都只會持續15分鐘，而美國人最愛的莫過於東山再起的故事。等著看吧。」