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痛罵自己「爛透了」！黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。路透
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。路透

到最後，黃仁勳看來已心力交瘁，向來過人的精力消耗殆盡。幾周來，他否認婚外情指控，力圖保住輝達（NVIDIA）執行長職位，但到了周三深夜，終於無條件放棄抵抗。一位知情人士說，他平時掌控全局的姿態已不復見，開始說出「隨便」「我不在乎」這類話。

近日和他談過話的人透露，黃仁勳深感懊悔，痛罵自己是「爛透了」（a piece of sh--）。他說，到了這個地步，已不在乎自己會怎樣。他最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。

數十年來，黃仁勳把輝達打造為市值數兆美元的AI晶片龍頭，以不放過任何細節聞名，從晶片架構，到最基層員工的薪酬，都要過問。但在當時在場的人看來，他已經放棄了。

這位億萬富豪、科技業領袖墜落之快，令人震驚。兩周前，他還是全球人工智慧的代表人物，憑著直率和活力贏得美國總統川普青睞，影響全球科技政策，出訪各國時如教宗巡訪般，吸引大批支持者追隨。

很難想像，沒有黃仁勳、輝達和輝達晶片，會有今天的AI熱潮；也很難想像，他離任後，這波熱潮會如何發展。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在黃仁勳遭撤換後致員工的信中寫道：「黃仁勳對輝達貢獻深遠。輝達是全球最具影響力的科技企業之一。」

10月底，黃仁勳和一名疑為大陸間諜的女子關係密切的消息傳出時，他看來仍能過關。輝達董事會成員多為長期投資人、事業夥伴和他的朋友，不願根據新聞報導採取行動，甚至不願公開回應。

多數報導對黃仁勳和疑似間諜黃樂（Alice Huang）的確切關係，也都寫得小心翼翼。黃仁勳向朋友和同事否認對妻子不忠。早從2025年底起，內部有人問及此事時，他便一直否認。在卸任前最後幾次專訪之一，他告訴彭博，自己和黃樂的關係，就和平常和大陸客戶及企業主管的往來一樣。「一切都完全正常，沒有什麼不尋常」他說。

轉折出現在上周五、11月6日。金融時報引述美國官員報導，兩人曾有戀愛關係。不久後，輝達法務長泰特（Tim Teter）到黃仁勳家中當面追問，黃仁勳才承認。

當時，多數董事仍不願公開表態，但兼任董事會祕書的Teter告訴他們，必須採取行動。隔天周六，董事會宣布將調查相關指控，由立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）主導。周日，黃仁勳發信給全體員工，承認婚外情，向家人道歉，並承諾「全力配合」董事會調查。

隨著風波擴大，已有跡象顯示，黃仁勳無法再全心處理繁重的工作，這或許並不令人意外。輝達的組織架構不同尋常，約有60位主管直接向他報告，以一般管理標準來看，人數相當龐大。

周三，紐約時報報導，黃仁勳也曾和輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。這回董事會迅速採取行動，當天以視訊開會，討論持續到深夜。最後，黃仁勳別無選擇，只能辭職，和輝達完全切斷關係。

隔天上午，董事會宣布由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。她隨即出面安撫不安的員工。

如今，董事會得設法找到黃仁勳的接班人。外界認為，可能進入候選名單的包括超微（AMD）執行長蘇姿丰，以及安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。

很難想像，有誰能同時接下黃仁勳所有角色：技術專家、企業經營者、行銷高手、遊說者，以及輝達的招牌人物。輝達也從未費心建立傳統的接班計畫。無論好壞，往後的輝達將開始更像一般企業，以更常見的方式管理。

至於黃仁勳，即使想淡出公眾視野，也無法如願。未來幾周，他預料將赴國會作證，議員將追問他和黃樂的關係，以及這段關係是否可能危及輝達最先進晶片的部分機密。

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