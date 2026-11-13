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黃仁勳卸輝達CEO虧多少？1.08億美元股權獎酬作廢 身家再蒸發60億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳卸任輝達執行長後，將失去約1.08億美元股權獎酬，股價下跌也讓他身家蒸發逾60億美元。（路透）
黃仁勳卸任輝達執行長後，將失去約1.08億美元股權獎酬，股價下跌也讓他身家蒸發逾60億美元。（路透）

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳卸下執行長一職，將失去約1.08億美元尚未歸屬的股權薪酬。不過，根據彭博億萬富豪指數，這只占他1,384億美元身家的0.08%，股價下跌造成的財富損失更大。

彭博資訊報導，輝達規定，高階主管一旦終止服務，尚未歸屬的限制型股票單位（RSU）就會被取消。黃仁勳持有約34.6萬個RSU，此外，若輝達業績達到特定目標，他原本還可透過股權獎勵計畫獲得約31萬股股票。

黃仁勳的財富幾乎全來自輝達普通股，而非股票選擇權等獎酬。根據彭博億萬富豪指數，他的持股代表輝達約3.5%的投票權，相關持股占他的財富將近97%。輝達只有單一類別股票，黃仁勳沒有任何特殊投票權。

現年63歲的黃仁勳在兩段婚外情曝光後辭職。過去兩年，他每年的現金薪酬大約是750萬美元，與他龐大的淨資產相比微不足道。

但他的離任立即帶來代價。輝達股價在紐約盤中一度暴跌14%，收盤跌幅縮小至4.3%，報166.19美元，令黃仁勳的身家蒸發逾60億美元。

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