黃仁勳辭職、川普傳力保他到最後一刻 美媒揭背後原因

輝達前執行長黃仁勳一手將公司打造為全球先進人工智慧（AI）晶片的主要供應商，但隨著他與一名疑似間諜女子的婚外情曝光，以及與一名員工另有婚外情的消息傳出，輝達12日宣布撤換黃仁勳。紐約時報報導，2名知情人士透露，美國總統川普10日致電黃仁勳，敦促他繼續爭取保住執行長職位。

這通電話是川普力挺黃仁勳的最新例子。川普的顧問表示，川普得知情報界對黃仁勳的評估後，對可能涉及的國安風險不以為意。一名幕僚指出，川普主要將這起事件視為婚外情醜聞，不認為黃仁勳捲入其中會對美國構成威脅。

此外，輝達是全球市值最高的企業之一，在全球經濟中扮演重要角色，也是川普希望美國在AI領域超越中國大陸、取得主導地位的重要支柱。幕僚表示，川普認為輝達是家大到不能倒的企業。

黃仁勳已成為川普備受矚目的盟友，也是AI領域具有影響力的顧問。川普至少2度接獲警告，得知黃仁勳與一名被美國情報機構認為是中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）有關係，卻都沒有採取行動，今年5月訪問中國時還帶著黃仁勳同行。最近幾天，川普公開讚揚黃仁勳，對他的處境表達同情，12日更在社群媒體發文稱他為「傳奇人物」，直到最後一刻仍力挺他。

川普最後一刻試圖保住黃仁勳職位的舉動格外引人注目，因為就在2年前，兩人幾乎沒有任何交集。川普的顧問對他處理這起事件的方式提出數種解釋，最主要的是川普已在黃仁勳身上投入大量心力。他將黃仁勳視為現代版亨利．福特（Henry Ford），認為他正引領一項可能定義本世紀的技術。

川普也認為，輝達的命運與美國經濟及股市緊密相連。當輝達董事會考慮撤換黃仁勳的消息傳出時，川普詢問親信市場可能有何反應，擔心黃仁勳下台引發股市大跌。黃仁勳的代表未對本文提供評論，川普與白宮也未回覆有關兩人通話的詢問。

早在今年秋季間諜醜聞曝光前，部分美國官員就已對黃仁勳感到憂心。他們認為，黃仁勳與中國企業高層及地方官員維持密切關係，在往來過程中，即使往好的方面看，也顯得天真且粗心。部分官員甚至懷疑，黃仁勳怎麼可能完全沒有察覺黃樂與中國情報機構可能存在的關聯。

不過，川普原本就不太可能認同這些國安疑慮。他在競選期間曾對中國發表強硬言論，並以此作為2016年總統大選的主要攻擊論點，但他從來都不是傳統意義上的對中鷹派。川普任內對中國的強硬立場始終僅限於貿易領域，即使如此，他也一再表明，自己寧願與中國領導人習近平達成協議，也不願陷入曠日持久的貿易戰。

與部分前任總統不同，川普基本上忽視北京侵犯人權的行為。接近川普的人士表示，他曾私下質疑，美國為何要為了台灣而開戰。川普甚至曾在高爾夫俱樂部向共進午餐的賓客舉起一支茶匙，以此表達他對台灣的輕視，並說：「這就是台灣。」