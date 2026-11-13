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黃仁勳去職 美國會續追輝達晶片流向、白宮是否知情

中央社／ 華盛頓12日專電

輝達創辦人黃仁勳去職後，多位美國國會議員持續要求輝達與黃仁勳交代輸出至新加坡的先進晶片流向，及可能事涉中國間諜等疑點；國會也將矛頭指向行政部門，從總統川普到商務部高層，都須向國會說明瞭解事件的程度。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳12日辭去長達33年輝達舵手職務，聯邦眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）等表示，黃仁勳已同意前往國會作證。外委會等委員會主席希望18日舉行閉門聽證會，黃仁勳已表達出席意願，日期須再協調。

民主黨在期中選舉取得國會兩院多數席次，跨黨派議員要求立法設定更嚴謹的晶片輸出管制聲浪增加。兩黨強硬派持續要求黃仁勳與輝達說明，輸出至新加坡價值48億美元的先進晶片流向，以及白宮是否知情、商務部是否採取防止措施。

聯邦參議院銀行、住房與都市事務委員會民主黨首席議員華倫（Elizabeth Warren）聲明指出，輝達執行長黃仁勳決定辭職，無法免除他與其他高階主管或整間公司，負起危害國家安全及進行可能違法行為的責任。

聲明強調，黃仁勳、輝達主管及董事會，對於是否遵守美國出口管制規定，仍欠國會一個交代。

華倫表示，美國人民不能依賴大型科技公司的億萬富豪執行長，他們未把國家安全置於企業獲利之上，這是國會必須通過人工智慧看守法案（AI OverwatchAct）及其他跨黨派支持法案的原因，以防止美國先進AI技術落入中國手中。

她要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）解釋，為何至今還沒堵住出口管制漏洞。

與華倫致函要求多位行政官員說明疑點的參院外交委員會亞太小組民主黨首席議員昆斯（ChrisCoons），也在X表示，過去幾年黃仁勳遊說總統川普（Donald Trump）同意對中國出售先進晶片，他與被控為中國間諜的女子兩人關係為何，川普是否知情等問題陸續浮現。

他說：「國會需要答案，美國需要更好的國安保障。」

馬斯特12日接受國會記者訪問強調，國會非常可能通過系列法案，對先進晶片出口中國設下新護欄，並納入今年必須通過的國防授權法案中。

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