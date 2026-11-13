川普點名庫克掌輝達為何難成真？Kalshi押這人接班機率最高

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳周四辭去執行長後，美國總統川普點名蘋果前執行長庫克接任，但分析師認為可能性幾乎為零。預測平台Kalshi的交易者更看好輝達內部人選，以副總裁巴克（Ian Buck）與暫代執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）接班機率最高。

川普周四下午在社群媒體Truth Social發文，說能接替黃仁勳的人只有庫克，「傳奇接替傳奇！」

庫克於9月1日卸下蘋果執行長職務，目前擔任蘋果董事會執行主席。

巴隆周刊引述River Wealth Advisor執行長兼管理合夥人歐戈曼（Ed O'Gorman）的看法指出，蘋果是全球最大的消費科技公司，輝達則生產驅動科技硬體運作的晶片，兩家公司的業務截然不同，庫克的優勢無法平移，他接掌輝達的機率接近於零。

庫克也曾因為蘋果的AI進展受到批評。蘋果與AI實驗室合作推出Apple Intelligence更新，但已上線的功能尚未讓消費者驚豔。歐戈曼指出，庫克對導入AI應用相當謹慎，輝達則已形成勇於冒險、而且行之有效的工程文化。

Equity Armor Investments投資組合經理人提蓋（Joe Tigay）也說，庫克的營運與對外溝通能力已獲得證明，名字能讓市場安心，但轉往輝達的可能性很低。應把川普的發言視為拋出一個人選，不能認定這代表輝達董事會或庫克本人的意願。

另據CNBC報導，Kalshi交易者押注，負責輝達超大規模與高效能運算業務的巴克，接任執行長的機率為35%；柯蕾絲正式接掌公司的機率則為29%。