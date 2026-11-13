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影／黃仁勳辭職川普首發聲！嘆「這真是太可怕了」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所舉行的活動上，頒發國家科學獎章給輝達前執行長黃仁勳。美聯社
美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所舉行的活動上，頒發國家科學獎章給輝達前執行長黃仁勳。美聯社

輝達執行長黃仁勳12日辭去執行長等職位，由財務長柯蕾絲代理執行長。美國總統川普受訪談及此事，對黃仁勳捲入爭議感到難過，同時重申美國在人工智慧（AI）領域保持領先中國大陸的重要性。

根據Moneycontrol報導及訪談逐字稿，川普接受電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）電話專訪時，一如往常將人工智慧稱為「超級智慧」（super intelligence，SI）。他強調「超級智慧的重要性真的超乎想像」，並警告如果美國在AI競賽中失去優勢，處境將會「非常糟糕」。

川普還回憶，10月在華府一場峰會上，他曾頒發國家科學獎章（National Medal of Science）給黃仁勳。談到黃仁勳捲入的爭議時，川普說：「這真是太可怕了。看到這種事情發生，真的令人難過。」

訪談也觸及中國從事AI相關間諜活動的指控。川普表示，美中情報蒐集並非單方面的行為，聲稱美方也在監控中國。他說：「這不是單方面的事，我們也會對他們採取行動。有人說『喔，他們在監聽我們的電話』，我認為沒錯。我們也在監聽他們的電話。確實如此，他們也一樣。長久以來一直都是這樣。」

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輝達董事長和代CEO致員工信全文 柯蕾絲隻字不提黃仁勳

輝達（NVIDIA）財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，期間輝達將尋找黃仁勳的接班人。輝達也任命董事瓊斯（Harvey Jones）為首位董事長。73歲的瓊斯曾掌管晶片設計軟體業者新思科技（Synopsys）。

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輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

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