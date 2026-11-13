黃仁勳如推銷員全球經營政商人脈 美媒：離任後輝達面臨考驗

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務。彭博資深記者指出，黃仁勳過去憑藉「推銷員般的自信」，親自站上第一線經營全球政商人脈，如今離任，這些人脈及獨特的公司管理制度雙雙面臨考驗。

彭博旗下科技新聞頻道Bloomberg Tech今天發布訪談影片，由主持人魯德洛（Ed Ludlow）訪問資深記者張秀春（Emily Chang），討論黃仁勳離任對輝達的影響。

張秀春上個月跟隨黃仁勳走訪歐洲，4天內前往法國、英國、瑞典及德國，近距離觀察黃仁勳與各國政商領袖、科技業者的互動。

張秀春形容，黃仁勳走到哪裡都是全場焦點，受到科技開發人員簇擁，現場大排長龍，隊伍從門口延伸至街上。他也與各國領袖、科技公司執行長、創業家及媒體熱絡交流，展現強烈的個人號召力。

張秀春表示，外界常以「推銷員般的自信，彷彿清楚知道全世界想要什麼」形容黃仁勳。她指出，輝達至今仍擁有市場上最好的人工智慧晶片，黃仁勳個人對公司的成功扮演重要角色。

張秀春說，這趟歐洲行讓她親眼看見，黃仁勳與各國政府官員的關係有多麼密切。如今他離任，這些長期建立的人脈可能受到衝擊，包括近年與美國總統川普建立的直接聯繫。

黃仁勳的個人領導風格，也反映在輝達的組織架構上。盧德洛指出，輝達約60名主管直接向黃仁勳報告，再由這些主管管理旗下數萬名員工。張秀春認為，這套以黃仁勳為核心的管理模式，過去被視為輝達成功的關鍵，如今卻使接班與公司治理面臨難題。

張秀春指出，黃仁勳是輝達成立33年來唯一的執行長，公司內部目前沒有明顯的接班人選。雖然財務長克瑞斯（Colette Kress）已暫代執行長，但輝達如何延續黃仁勳獨特的領導方式，仍是一大挑戰。

黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）曾被外界點名可能接班，目前擔任產品與技術行銷資深總監。張秀春回憶，黃敏珊全程陪同父親訪歐，幾次在記者等候採訪時，還安排工作人員送上食物與飲料。

黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）及女婿也在輝達工作。不過，黃仁勳上個月接受彭博專訪時曾表示，不願把執行長職務強加給子女，如果他們有意接班，必須憑自己的能力爭取。

在中國晶片政策方面，張秀春指出，黃仁勳長期主張向中國出售美國先進晶片，讓中國AI產業持續使用美國技術，避免中國自行發展替代能力。她認為這是輝達整體的政策立場，但隨著國安爭議浮現，這項主張也面臨重新檢視。