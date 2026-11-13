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輝達董事長和代CEO致員工信全文 柯蕾絲隻字不提黃仁勳

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳一併辭去輝達執行長和董事兩職。路透
黃仁勳一併辭去輝達執行長和董事兩職。路透

輝達（NVIDIA）財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，期間輝達將尋找黃仁勳的接班人。輝達也任命董事瓊斯（Harvey Jones）為首位董事長。73歲的瓊斯曾掌管晶片設計軟體業者新思科技（Synopsys）。

以下是瓊斯和柯蕾絲向員工說明人事變動的信件：

瓊斯致員工信

各位輝達同仁：

我寫這封信，是要向各位說明一項重要消息。黃仁勳已辭去執行長和董事職務。董事會已請財務長柯蕾絲暫代執行長，同時從內部和外部尋找正式接任人選。我將出任輝達首位董事長。

柯蕾絲擔任財務長逾13年，是輝達成長和資本策略的重要規劃者，對輝達的事業及所在市場有深入了解。董事會完全相信，她能實現我們對股東、客戶、合作夥伴，以及各位同仁的承諾。

黃仁勳對輝達貢獻深遠。輝達是全球最具影響力的科技企業之一。我們開創加速運算，定義現代GPU，並打造推動人工智慧發展的平台。

董事會深知，肩負守護這家卓越企業的責任。

輝達的實力，來自員工、領導團隊、技術，以及合作夥伴所形成的生態系。我相信，在柯蕾絲領導和董事會全力支持下，我們將持續拓展事業，帶領產業向前邁進。感謝各位專心投入、展現專業，並始終為輝達盡心盡力。

輝達董事長

瓊斯

柯蕾絲致員工信

各位輝達同仁：

我對輝達和輝達的未來深具信心。最重要的是，我相信各位，相信我們的客戶和合作夥伴，也相信我們每天在全球經濟中扮演的重要角色。

董事會、經營團隊和我都知道，這是一段格外艱辛的日子。各位始終堅守崗位、展現專業、盡心投入，我們由衷感謝。謝謝大家。

輝達能有今天的成就，靠的是各位每天的付出。各位是我們最大的力量。未來幾天，領導團隊將進一步向各位說明我們共同的未來。我們也將在太平洋時間11月18日上午9時召開全體員工大會。

我們打造的技術正推動AI革命，輝達在其中扮演重要角色，還有重要的工作等著我們完成。讓我們秉持輝達一貫的決心和投入，一起向前邁進。

感謝各位的付出。

柯蕾絲

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