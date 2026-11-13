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黃仁勳捲間諜風波 傳白宮討論撤換商務部長盧特尼克

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
商務部長盧特尼克（右）和輝達執行長黃仁勳（左）。（美聯社）
商務部長盧特尼克（右）和輝達執行長黃仁勳（左）。（美聯社）

兩名知情人士今天表示，甫辭去輝達（Nvidia）執行長職務的黃仁勳捲入間諜醜聞後，白宮高層官員正在討論是否應撤換商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

路透社報導，現在有愈來愈多國會議員批評盧特尼克，質疑政府拒絕將數十家中國企業列入美國一份重要貿易黑名單，以及政府是否妥善監督輝達對中國的出口。

黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光後，宣布辭去人工智慧（AI）晶片龍頭輝達的執行長職務，而美國當局懷疑黃樂為北京從事間諜活動。

但早在黃仁勳今天宣布辭職前，盧特尼克的作為就已遭受批評。隨著黃仁勳事件的影響持續擴大，指責盧特尼克未盡力限制AI晶片輸往中國的聲浪也隨之升高。

白宮未立即回應有關盧特尼克去留的置評請求。

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影／黃仁勳辭職川普首發聲！嘆「這真是太可怕了」

輝達執行長黃仁勳12日辭去執行長等職位，由財務長柯蕾絲代理執行長。美國總統川普受訪談及此事，對黃仁勳捲入爭議感到難過，同時重申美國在人工智慧（AI）領域保持領先中國大陸的重要性。

輝達董事長和代CEO致員工信全文 柯蕾絲隻字不提黃仁勳

輝達（NVIDIA）財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，期間輝達將尋找黃仁勳的接班人。輝達也任命董事瓊斯（Harvey Jones）為首位董事長。73歲的瓊斯曾掌管晶片設計軟體業者新思科技（Synopsys）。

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

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晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

黃仁勳下台後再爆第三起婚外情！對象為另一名輝達女員工

路透引述兩名知情人士報導，已遭撤職的輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳，曾與第二名公司女員工有親密關係，這已是黃仁勳被爆出的第三起婚外情。

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