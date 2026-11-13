【即時短評】「黃仁勳」是塊磚 哪裡需要往哪裡搬？

輝達昨晚宣布，執行長黃仁勳裸辭。2024年6月，台大體育館內擠滿了台灣產業界大老，黃仁勳發表演說，高呼：「台灣是無名的英雄，是世界的支柱。」這場演說，被部分媒體描述為「最台演說」、「挺台演說」。在那一年，台北市政府推出黃仁勳美食地圖。

去年5月，黃仁勳邀集數家台灣科技龍頭高層聚餐，媒體形容為「兆元宴」。今年七月，黃仁勳表示台廠因智慧與信任與美合作，沒有台灣支持就沒有今天美國半導體產業。

近日彭博報導，據傳輝達董事會已委外協助物色接班人；媒體分析因黃仁勳桃色風波，台股下跌；行政院12日證實，此案涉及跨國合作調查，移民署表示已廢止黃樂入境許可、管制其來台。

黃仁勳這一名字，其商業效應曾不止於科技，而是能外溢到餐飲、觀光。台灣快速將其捧上神壇，因為他身上隱含著「台灣被美國所需要」、「台美友好」的強烈想像。而黃仁勳在這波台美友好、中美科技競爭的浪潮下，儘管積極爭取中國大陸市場，但從不吝在演講中一次次加深「台美堅若磐石」這個想像。

正因如此，當傳出「身邊女子疑似是共諜」時，一方面許多人濾鏡破碎，一方面更加深了「中國滲透、台美聯合抗中」的想像。行政院花大篇幅回應如何防範中國人士利用香港簽證或商務來台從事間諜活動，固然有必要，但也有些諷刺：過去，黃仁勳代表的是台美科技合作、是「世界需要台灣」的證明；現在，他代表的是「私人關係引起國安疑慮，台美同查」。

這位科技大老的名字，從台美合作神話，到有評論寫「讓投資者仁勳黃黃」的嘲諷。

必須明確，黃樂的疑似共諜身分尚未罪證確鑿，就算其真與大陸相關部門有往來，介入的多深、是否真套出什麼機密，目前都停留在「媒體想像」層面。比黃仁勳是否被滲透更值得思考的，是台灣是否曾過於急切地將一位商業人士，捧上「世界看見台灣」的神壇？

輝達對台灣科技業的重要性無庸置疑，但一位企業家的言行，有必要一次次被抬高為「美國挺台灣」、「美國需要台灣」的高度？如今又因一件真相待查的桃色風波，迅速上升為「台美對抗中國滲透」的高度。極速造神、迅速毀神，現實果然無情，「黃仁勳是塊磚，哪裡需要往哪裡搬」。

國安疑慮當然應依法調查，但也不必把尚未證實的消息，當成又一次「共諜滲透」的集體政治想像；台灣科技業的實力，也不用透過造神一位科技老闆來印證。台美關係是否堅固，終靠台灣應對國際政治的方式，而非因表態「台灣拯救了美國半導體產業」引來一片歡呼的黃仁勳。