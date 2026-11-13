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中國間諜美人計滲透科技圈 美情報專家揭「千粒沙」策略

中央社／ 洛杉磯12日專電

輝達NVIDIA）創辦人黃仁勳捲入疑似中國間諜爭議。專家指出，中國情報人員採用散彈槍式的千粒沙策略，在加州長期布線；擅長利用性、虛榮心、野心等人性弱點，古老的「美人計」也是手法之一。

輝達創辦人黃仁勳今天辭去執行長及董事職務，財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長。黃仁勳傳出與中國籍女商人黃樂Alice Huang）發生婚外情，黃樂被美國媒體指為中國間諜，引發國安疑慮。

「洛杉磯時報」今天刊出專題報導，標題為「『他們會用盡各種方法』：中國在加州持續擴張的間諜網絡」，訪問多名情報專家及前執法人員，分析過去半世紀以來，中國情報機關在加州的滲透手法，涵蓋層面遍布軍方、科技、政治等各個領域。

曾主管情報工作的洛杉磯警察局前助理局長法蘭克（Horace Frank）指出，中國情報機關深知人性弱點，包括性、金錢、虛榮心及野心，都可能成為取得情報的工具。

曾在加州主導多起反情報調查的前聯邦調查局（FBI）探員蓋洛德（James Gaylord）指出，有些中國間諜利用性吸引力或戀愛關係取得敏感資訊。他經常以一段話提醒加州科技企業主管，提防主動接近的年輕女性。

蓋洛德說：「如果你是個50歲、開始禿頭的億萬富翁，突然有個25歲的女人覺得你非常幽默，是世界上最有趣的人，那吸引她的不是你，而是你能接觸到的東西。」

蓋洛德表示，與俄羅斯的情報蒐集方式不同，中國採取「散彈槍式」的廣泛情報蒐集策略，以「千粒沙」（a thousand grains of sand）形容這種模式。

「千粒沙」比喻源自冷戰時期的美國情報界。當年FBI官員形容，如果沙粒比作是情報，蘇聯會深夜派出潛艇，由少數情報員登上海灘，一次帶走好幾桶沙；中國則派出1000名遊客，每人帶走一粒沙，透過大量人員分散蒐集，逐步累積情報。

蓋洛德指出，中國情報人員滲透加州的私人企業、政府機關，透過社群媒體接近史丹佛大學等頂尖研究機構的學生，也試圖與科技企業執行長建立關係，以掌握美國人工智慧政策的第一手資訊。

加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任史宗瀚（Victor Shih）指出，中國除了動用受過專業訓練的國家安全部情報人員，也依靠大量一般民眾，協助取得科技資訊、發揮政治影響力以及騷擾異議人士。

喬治城大學安全與新興技術中心分析師漢納斯（William Hannas）指出，中國取得海外技術的計畫可追溯至1950年代，早期鎖定軍事技術與零組件，後來擴及製造流程、先進商業技術以及孕育新技術的基礎科學。

漢納斯表示，中國取得技術的手法也逐漸擴大，從傳統間諜活動與技術採購，延伸到網路行動、學術合作、人才招募、海外投資以及系統性地利用公開研究成果。目標從早期的取得個別產品，後來轉向掌握自行創新的能力。

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