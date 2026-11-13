黃仁勳去職 美專家：輝達仍是AI產業支柱、不影響台積電

「AI教父」黃仁勳身陷婚外情醜聞，今天辭去輝達執行長一職，並退出董事會。美專家分析，預期市場會對黃仁勳辭職感到擔憂，但輝達是市值數兆美元的公司，將繼續作為全球AI產業支柱，預計台積電或其他供應商的業務也不會受到影響。

黃仁勳為人工智慧（AI）晶片巨擘輝達創辦人，繼日前遭爆與中國女商人黃樂過從甚密後，再傳出與公司下屬有染，今天辭去總裁兼永久執行長職務，並退出董事會。

黃仁勳被視為AI產業的最重要推手之一，一舉一動牽動美國國家安全與經濟，外界擔憂他辭去輝達執行長產生的後續衝擊。

AI政策專家、科技智庫「美國創新基金會」（Foundation for American Innovation）資深研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）今天接受中央社記者電話訪問表示，黃仁勳去職對輝達和美國科技業來說，「都是令人難過的一天」。但追根究底，輝達跟美國科技業都太重要了，「不能只依賴一個人的肩膀」。

費瑞安認為，輝達和美國半導體產業都將在黃仁勳建立的基礎上，繼續生存並蓬勃發展，而黃仁勳辭職是保護輝達聲譽的正確之舉。

● 黃仁勳婚外情牽動美國安 預期美將緊縮對中晶片出口管制

近日媒體報導陸續揭露，黃仁勳與總部位於新加坡的雲端公司Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）的親密關係後，他的行為受到更嚴格檢視。美國當局已認定，黃樂是中國情報機構的運用人員。

紐約時報（The New York Times）昨天進一步報導，黃仁勳也與直接向他匯報工作的輝達醫療保健副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。

據報導，美國曾調查Megaspeed，懷疑這家公司協助中國取得遭美國出口管制限制的先進AI晶片。

費瑞安表示，預期美國政府接下來將緊縮對中國的晶片出口管制。共和黨、民主黨兩黨國會議員及川普（Donald Trump）政府都有強烈的跨黨派共識，要徹查向中國銷售晶片，以及向充當中國AI實驗室中間商的客戶銷售晶片的情況。

他分析，黃仁勳婚外情曝光及輝達和Megaspeed的業務往來，讓外界更想了解美國公司製造的高階半導體如何流入中國終端用戶手中。

● 輝達仍將是全球AI產業支柱 台積電業務不受影響

輝達作為AI產業主要的晶片供應商，並與台積電等台灣AI供應鏈維持極度密切的合作關係。費瑞安指出，輝達有強大的產品線、掌握龐大業務，這些都不會在短期內消散，因此他不認為，黃仁勳個人辭職會對輝達生產造成多大影響。

他分析，預期市場會對黃仁勳辭職感到擔憂，毫無疑問，黃仁勳向來是美國半導體產業一股獨特的力量。話雖如此，輝達是市值數兆美元的公司，擁有數萬名世界上最頂尖的工程師，未來將繼續作為全球AI建設的支柱，「所以我預期這不會影響台積電或任何其他供應商的業務」。

● 輝達遴選新任執行長估需數週到數月 川普喊話庫克接班

黃仁勳去職後，由輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）出任臨時執行長，董事會也啟動永久執行長的遴選工作，將考慮內外部候選人。美國總統川普隨後發文喊話，只有蘋果公司（Apple）執行董事長庫克（Tim Cook）能接替黃仁勳。

費瑞安指出，要接替黃仁勳並不容易，預計輝達需要數週到數月的時間尋找合適人選。不過，目前輝達在財務長的掌舵下，董事會處於有利地位，「相信輝達仍將是全球AI產業穩固的支柱」。