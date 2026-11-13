黃仁勳辭輝達執行長 科技界憂創新領導力流失

深陷婚外情風暴的黃仁勳辭去輝達總裁、執行長及董事。他1993年創建輝達，帶領公司挺過多次危機，從繪圖處理器（GPU）供應商發展為AI產業巨擘。消息一出不少科技創辦人感到惋惜，表示這是「重大損失」。

黃仁勳是輝達（NVIDIA）創立以來首任、也是唯一一任執行長，曾多次在公開場合表達自己視輝達為一生事業，「每一秒都熱愛這家公司」。2023年，他上美國科技類Podcast龍頭Acquired的節目時說：「除非我被開除，否則這就是我最後一份工作」。

他並以身為美國移民為傲。日前，美國慶祝建國250週年，黃仁勳與前美國國務卿萊斯（CondoleezzaRice）在胡佛研究所（Hoover Institution）規劃的節目對談，表示輝達是一個「唯有在美國」（Only InAmerica）的故事，而他是「美國夢的具體體現」。

美國時間12日，黃仁勳在一連串爆料、涉及2起婚外情風波後請辭輝達執行長，儘管業界已有心理準備，但從期中選舉前夕到選後，短短2週內，一位叱咤全球科技業的巨人在政治風向轉變、國安疑雲、個人私德爭議交織下，就此黯然退場，仍令業界錯愕。

一名輝達資深員工以不具名方式向中央社表示，黃仁勳帶領輝達33年，走過生存危機、戰略危機、財務危機，沒想到最終不敵這場地緣政治、國安及治理危機。

回顧這場風暴，期中選舉前5天，紐約時報（NewYork Times）揭露黃仁勳與涉嫌從事中國情報活動的女商人黃樂（Alice Huang）往來密切；選後隔天，國會要求黃仁勳出席閉門簡報；8日黃仁勳承認婚外情，輝達董事會宣布展開獨立調查；劇情隨後更急轉直下，黃仁勳11日傳出與公司副總裁鮑爾（KimberlyPowell）有染，12日宣布辭職。

部分業界人士直言「黃仁勳下台最大受益者是中國」。商業內幕（Business Insider）引用研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）觀點，認為黃仁勳是「美國AI發展道路的架構師」，失去他恐怕會削弱美國AI競賽優勢，讓中國受益。

多位科技企業創辦人表達惋惜，並感謝黃仁勳帶領生態系一路創新、一同前進。新創企業Perplexity AI共同創辦人暨執行長斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）表示，黃仁勳將一家小型新創公司打造為美國最有價值的企業，並為美國及AI產業開創了光明的未來。

Hugging Face共同創辦人暨執行長戴蘭格（ClementDelangue）則說，今天是令人難過的一天，將繼續為開源人工智慧（open-source AI）奮鬥，而且會比以往更加努力。

前推特（Twitter）執行長科斯特洛（Dick Costolo）則預測，美國向來喜歡東山再起的故事，也許3、4年過後，輝達可能1、2季的財報表現不如預期，會再請黃仁勳回鍋。