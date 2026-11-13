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黃仁勳下台後再爆第三起婚外情！對象為另一名輝達女員工
路透引述兩名知情人士報導，已遭撤職的輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳，曾與第二名公司女員工有親密關係，這已是黃仁勳被爆出的第三起婚外情。
路透並未公布這名員工的姓名，也未能成功聯繫上她、並獲得回應。
在這項最新爆料之前，黃仁勳已被揭露另有兩起婚外情，對象分別是疑似為共諜的黃樂（Alice Huang），及輝達醫療保健事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。
另據CNBC引述知情人士報導，輝達董事會在第二起婚外情曝光後，態度迅速轉變，並於12日晚間決定撤換長期擔任執行長的黃仁勳。
這名要求匿名的知情人士表示，團隊連夜研擬對外溝通策略，董事會並於13日上午正式拍板撤換黃仁勳，隨後任命財務長柯蕾絲為代理執行長。
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