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黃仁勳婚外情又有新爆料 路透揭他曾與另一員工有親密關係
路透社獨家報導，根據兩名知情人士，輝達前執行長黃仁勳除了與疑似是中國間諜的黃樂、輝達醫療保健副總裁鮑爾有婚外情外，還曾與另一名員工有親密關係。
路透社未公布這名員工的姓名，也未能聯繫上這名女性。
輝達（Nvidia）不予置評。鮑爾（KimberlyPowell）、黃仁勳及輝達董事會代表均未回覆置評請求。路透社也無法聯繫上黃樂（Alice Huang）取得回應。
黃仁勳今天辭去輝達執行長職務。他與黃樂的關係遭媒體披露後，於本月8日發表聲明坦承出軌，但聲明中未提及她的姓名。
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