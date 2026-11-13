黃仁勳醜聞風波延燒 美司法部多項調查恐牽連輝達
兩名美國官員透露，美國司法部正展開多項調查，可能波及人工智慧（AI）晶片大廠輝達。輝達前執行長黃仁勳請辭並未平息醜聞風暴，相關爭議仍在華府持續發酵。
美國媒體Semafor報導，知情人士透露，其中一項調查聚焦於輝達（Nvidia）本身，調查方向涉及反托拉斯法（又稱反壟斷法）；另外兩項調查則針對科技公司Megaspeed和美超微（Supermicro），調查重點在於它們與黃仁勳醜聞事件核心人物黃樂（Alice Huang）之間的關聯。
黃仁勳先前承認曾與疑似為中國女間諜黃樂發生婚外情。目前並無跡象顯示美國司法部準備對輝達或黃仁勳提起刑事指控。
輝達和美國司法部發言人均未置評；Megaspeed和美超微也未立即回應置評要求。
黃仁勳確定辭去執行長職務後，輝達股價一度重挫14%。
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