黃仁勳離任 衝擊全球AI產業與改變美晶片輸出政策

輝達創辦人黃仁勳辭去執行長職務震撼全球科技圈、金融界及政界。黃仁勳去職預料將衝擊全球人工智慧晶片產業鏈動向，及強化美國政界推動限縮晶片輸出政策。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳疑涉中國間諜案，美國媒體11日持續報導他與副總裁鮑爾（KimberlyPowell）另一段婚外情，董事會當日召開臨會。美股12日開盤前，媒體報導黃仁勳已辭去執行長職務，財務長克瑞斯（Colette Kress）獲任為臨時執行長。

紐約時報（New York Times）等美國媒體長期追蹤報導，輝達晶片在出口禁令下，於2024至2025年間，向美國情報機構判定為中國間諜的黃樂（AliceHuang）掌控的資料中心公司Megaspeed，銷售約48億美元的晶片，除了在馬來西亞等地運作外，部分晶片可能流進中國。

黃仁勳在1993年創設輝達，專精圖形處理器（GPU）設計，在人工智慧強烈需求下成為帶動風潮的偶像級領袖，去職後，輝達晶片流向與中國間諜等事件持續發酵。部分川普（Donald Trump）政府官員將焦點指向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），未將Megaspeed列入禁止晶片輸出的實體名單內。

跨黨派國會議員計劃在明年一月新任期前，繼續推動限制晶片輸出相關法案，並納入2027國防授權法案（2027 NDAA）。

參院銀行委員會共和黨籍資深議員克芮麥（KevinCramer）、眾議員貝肯（Don Bacon）、蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）等曾公開要求黃仁勳去職，黃離任並請辭董事後，輝達晶片流向、情報機構指控的中國間諜事件與美國晶片政策調整，仍需釐清。

民主黨資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與昆斯（Chris Coons）致函盧特尼克、國務卿暨國安顧問盧比歐（Marco Rubio）與白宮幕僚長米勒（StephenMiller），要求保留與輝達的聯絡資料。

外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）與美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）曾聯名要求黃仁勳18日赴國會進行閉門聽證。

穆勒納爾在黃仁勳離任後於新聞稿指出，輝達與其他美國AI企業的成功符合國家利益，美國公司絕不應讓中國業者取得最先進晶片，危害國家安全。輝達現在必須改變作法，任命視國安為首要任務的領導層。國會必須迅速採取行動，在年底國防授權法案中通過跨黨派提出的出口管制立法。

美國國會已有人工智慧看守法案（AI OverwatchAct）、晶片安全法案（Chip Security Act）與硬體技術多邊協調管制法案（MATCH Act）等，3項主要限制與規管晶片出口的立法在委員會程序中，部份兩黨議員希望年底通過並納入年度國防授權法。