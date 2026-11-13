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輝達財務長柯蕾絲任臨時執行長 矢言推進AI領導者工作

中央社／ 舊金山12日專電
柯蕾絲暫代執行長 輝達執行長黃仁勳近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。輝達財務長柯蕾絲（圖）將暫代執行長職務。路透
柯蕾絲暫代執行長 輝達執行長黃仁勳近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。輝達財務長柯蕾絲（圖）將暫代執行長職務。路透

輝達執行長黃仁勳辭去職務，財務長柯蕾絲（Colette Kress）任臨時執行長一職。她表示，將持續推進、讓輝達成為加速運算與AI領導者，並把握未來的發展機會，並承諾在黃仁勳奠定的33年非凡基礎上繼續發展。

輝達（NVIDIA）董事會今天宣布，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務；現任執行副總裁暨財務長柯蕾絲已同意出任臨時執行長。

柯蕾絲在新聞稿中表示，輝達重心仍然是服務客戶、合作夥伴、開發者及股東。

她也強調，輝達的實力始終來自於人才，承諾將與領導團隊攜手合作，在黃仁勳過去33年所奠定的非凡基礎上繼續發展。

此外，輝達董事會也任命瓊斯（Harvey C. Jones）為公司史上首任董事會主席。

瓊斯擁有超過30年的創業家、科技公司高階主管及創投家資歷，包括曾任新思科技（Synopsys）執行長暨執行董事長。

輝達也表示，正啟動永久執行長的遴選程序，將同時考慮內部與外部人選。

此前，科技業已經有過類似先例；前英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）2024年離開後，董事會隨即任命財務長辛斯納（David Zinsner）與前產品事業主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）共同擔任臨時執行長，直到陳立武正式接棒。

柯蕾絲2013年起擔任輝達財務長，在科技產業擁有超過30年資歷。她見證輝達從一家繪圖處理器（GPU）公司轉型為AI運算霸主，且在與華爾街溝通方面具備豐富經驗。

這位臨時執行長與台灣供應鏈也有一定淵源。她今年6月出席美國銀行全球科技會議時曾表示，「我們很喜歡前往台灣，與這些對我們如此重要的供應商會面」。

對科技界來說，柯蕾絲熟稔輝達客務和財務營運，能在極不確定時期提供穩定力量。

輝達將於17日公布財報。柯蕾絲預料將首次以臨時執行長兼財務長身份參加。

柯蕾絲自2013年9月加入輝達，擔任執行副總裁暨財務長。在任期間，她領導公司的財務部門，並在輝達的成長與轉型過程中扮演關鍵角色。加入輝達之前，柯蕾絲曾在多家科技企業擔任財務相關職務近25年，包括思科（Cisco）與微軟（Microsoft）。

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