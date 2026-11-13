婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

33年打造非凡輝達

輝達十名成員組成的董事會在聲明表示，財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，直到正式接任人選確定。董事會將立即啟動黃仁勳接班人遴選程序，將同時考慮公司內部及外部人選。柯蕾絲將繼續兼任財務長，她表示將「致力於在黃仁勳過去卅三年所建立的非凡基礎上繼續發展」。

輝達執行長黃仁勳近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。輝達財務長柯蕾絲（圖）將暫代執行長職務。路透

輝達董事會也任命長期擔任董事的瓊斯為公司首任董事長，過去輝達並無董事長職位。瓊斯是一位創投家和科技主管，於一九九三年加入輝達董事會，同年該公司成立。

公司充滿不確定性

黃仁勳辭去執行長，為輝達開啟充滿不確定的新局面，也對科技業帶來廣泛影響。現年六十三歲的黃仁勳一手將輝達打造為全球市值最高的上市公司之一。目前，輝達在先進ＡＩ晶片市場的占有率估計高達百分之九十。這些晶片不僅是推動美國經濟發展的各項ＡＩ計畫不可或缺的核心元件，也是美中兩國爭奪ＡＩ主導權的關鍵戰略資源。

黃仁勳日前爆出外遇疑似大陸女間諜黃樂，紐約時報十一日再揭發黃仁勳與有夫之婦的四十八歲部屬、輝達醫療保健業務副總監鮑爾也有婚外情。

前輝達員工透露，今年三月在加州聖荷西舉行的輝達年度開發者大會期間，黃仁勳與鮑爾被人拍到在飯店內舉止親密。黃仁勳的隨扈發現之後將旁觀者驅離，同時提出條件，要求簽署保密協議。

紐時記者十一日透過電話詢問黃仁勳與鮑爾關係，黃仁勳說，「我不覺得你應該直接找我談這個」，旋即掛斷電話。

根據輝達官網資料，鮑爾二○○八年加入輝達，二○一六年升任輝達人工智慧（ＡＩ）業務發展資深總監，二○一七年獲任命為醫療保健業務副總監，目前掌理將輝達晶片技術應用於教育及醫療保健領域計畫，尤其是醫療影像設備。

輝達等企業明文禁止管理階層與部屬談戀愛。黃仁勳下台後麻煩還沒完。由於他出軌對象黃樂被指為大陸間諜，黃仁勳恐遭國會發傳票強制作證。

路透報導，美國眾院外交委員會主席馬斯特、美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾及情報委員會主席克勞福德要求黃仁勳，十八日就他與黃樂的關係及相關指控前往國會進行閉門簡報。穆勒納爾表示，若黃仁勳不同意或未提出其他日期，「很可能會有傳票要求他出席」。眾院監督委員會民主黨議員蘇布拉馬尼亞姆表示，國會調查應釐清輝達與北京之間往來，以及川普政府早已知情為何未採取行動。

輝達股價連日走跌，不僅如此，黃仁勳多次在台灣宴請ＡＩ供應鏈巨頭，黃仁勳下台可能讓台灣ＡＩ產業發展產生變數。