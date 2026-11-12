聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳拚業績有成？傳黃樂投資DeepSeek 承諾透過黑市供應輝達晶片
黃仁勳近期爆出與中國女間諜黃樂有婚外情。據科技媒體The Information引述三名知情人士報導，與黃樂有關的企業集團最近入股中國大陸人工智慧（AI）新星深度求索（DeepSeek），藉此加深雙方關係，以持續向DeepSeek供應輝達（NVIDIA）先進的Blackwell晶片。
深度求索今年7月–10月進行第二輪募資期間，旗下員工向多名投資人介紹世紀利通及其母公司、於上海上市的江蘇利通電子，這兩家公司均與黃樂及其家族有關。
The Information指出，世紀利通與利通電子合稱「利通集團」，也是輝達AI晶片重要的黑市供應商。
一名知悉深度求索第二輪募資情況的人士表示，利通集團透過多個投資工具參與投資，但目前無法得知總共投入多少資金。
報導指出，儘管美國自去年底以來加強取締晶片走私，世紀利通仍設法進口Blackwell晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。