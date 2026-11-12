黃仁勳拚業績有成？傳黃樂投資DeepSeek 承諾透過黑市供應輝達晶片

黃仁勳近期爆出與中國女間諜黃樂有婚外情。據科技媒體The Information引述三名知情人士報導，與黃樂有關的企業集團最近入股中國大陸人工智慧（AI）新星深度求索（DeepSeek），藉此加深雙方關係，以持續向DeepSeek供應輝達（NVIDIA）先進的Blackwell晶片。

深度求索今年7月–10月進行第二輪募資期間，旗下員工向多名投資人介紹世紀利通及其母公司、於上海上市的江蘇利通電子，這兩家公司均與黃樂及其家族有關。

The Information指出，世紀利通與利通電子合稱「利通集團」，也是輝達AI晶片重要的黑市供應商。

一名知悉深度求索第二輪募資情況的人士表示，利通集團透過多個投資工具參與投資，但目前無法得知總共投入多少資金。

報導指出，儘管美國自去年底以來加強取締晶片走私，世紀利通仍設法進口Blackwell晶片。