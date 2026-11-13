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黃樂涉共諜案 台美合作調查
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情對象黃樂遭指涉與中國大陸間諜活動有關。
行政院昨（12）日證實，此案涉及跨國合作調查，不便對個案提供更多資訊；移民署則表示，已廢止黃樂入境許可，並管制其來台。
行政院昨日舉行院會後記者會，媒體詢問黃樂過去來台次數、首次及最後一次入境時間，是否每次均隨同黃仁勳來台，以及其商務簽證何時遭廢止等問題。
行政院發言人李慧芝表示，個案是否涉及犯罪嫌疑及相關調查程序，目前沒有公開資訊；若涉及犯罪，相關內容也受到偵查不公開原則限制，因此沒有更多說明。
移民署指出，黃樂來台情形，移民署配合國安單位都有掌握。
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