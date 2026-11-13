桃色風暴愈演愈烈 壓垮黃仁勳…與川普關係再受檢視

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳爆出婚外情後，美國總統川普與這位億萬富豪的密切關係，再度受到外界嚴格檢視。

川普9日表示，相關消息曝光後，他感到相當「震驚」。黃仁勳也面臨美國聯邦調查局（FBI）的調查。過去兩年，黃仁勳多次表態支持川普政府的人工智慧（AI）政策，並與川普多次會面。當時輝達尋求向中國大陸市場銷售先進晶片，並遊說美方放寬出口限制，讓大陸取得輝達高階AI晶片。

民主黨和共和黨國會議員都呼籲停止向大陸出口先進AI晶片。黃仁勳與白宮則主張，持續向大陸銷售美國晶片，有助於讓大陸客戶繼續仰賴美國技術。

兩人關係密切，川普2025年重返白宮後的第一個月便與黃仁勳會面，並形容這次會面「很愉快」。2026年1月川普政府開始以逐案審查的方式，允許部分輝達功能強大的H200 AI晶片出口至大陸，但並未解除對遭列黑名單企業的貿易限制。

今年3月白宮宣布延攬黃仁勳，加入13名成員組成的總統科技顧問會議，負責就AI政策及其他議題提供意見。5月黃仁勳隨川普訪問大陸，拜會大陸國家主席習近平，目的是敦促北京對美企「開放市場」。川普在這趟行程的最後一刻，臨時決定邀請黃仁勳同行。黃仁勳被拍到在川普專機空軍一號於阿拉斯加停留加油時登機。

立場右傾的華府智庫「美國創新中心」（FAI）首席經濟學家哈蒙德說：「黃仁勳的麻煩才剛開始。」他指出，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的關係，已腐蝕他在華府的可信度。黃仁勳過去兩年來活躍於華府，大力遊說反對監管AI、駁斥AI安全疑慮，並力抗輝達晶片銷陸禁令。哈蒙德說：「之前（他的動機）一直遭到懷疑，如今剛好被證實。」