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AI教父婚外情連環爆 黃仁勳辭輝達CEO

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合外電
輝達董事會12日宣布，黃仁勳已辭去執行長、總裁的輝達職務，也不再是董事會成員。 路透
輝達董事會12日宣布，黃仁勳已辭去執行長、總裁的輝達職務，也不再是董事會成員。 路透

紐時引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出第二起婚外情，且對象是直接向他報告的輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。輝達董事會12日宣布，黃仁勳已辭去執行長、總裁的輝達職務，也不再是董事會成員；柯蕾絲（Colette Kress）獲任命為臨時執行長，同時續任財務長。

曾任思科執行長的瓊斯（Harvey C. Jones）則成為輝達首位董事長。該公司董事會啟動正式執行長的遴選工作，將考慮內部和外部候選人，將按原定計畫於11月17日公布上季財報。

紐約時報引述五位曾在輝達任職的人士報導，63歲的黃仁勳除了與疑為中國大陸間諜的女子黃樂有婚外情，也曾與48歲的下屬鮑爾有婚外情關係。

報導指出，已婚的兩人今年3月在加州聖荷西一場輝達會議期間，曾在一家飯店親密互動，並被拍成影片，且兩人的關係已在輝達內部受到議論。

紐時致電黃仁勳詢問他和鮑爾的關係時，他說：「我不認為你們應該直接找我談。」隨後掛斷電話。根據輝達的行為準則，員工必須「避免會製造衝突處境的行為」，包括「個人關係」，並迅速調查不當行為的通報。很多企業也訂有禁止主管和部屬交往的規定。

多家外媒報導，輝達董事會11日深夜罕見地在沒有董事長黃仁勳參與的情況下，進行緊急會談，討論黃仁勳去留。最終輝達於12日發布聲明，宣布黃仁勳請辭。

彭博經濟研究分析，黃仁勳離任，可能會增加輝達在晶片和AI系統領域保持領先地位的難度，也會削弱業界反對美國收緊對華晶片管制最有影響力的聲音。

約60位高階主管直接向黃仁勳報告，使他深度參與技術戰略以及關鍵客戶和供應商關係。這種不同尋常的扁平化管理結構，幫助輝達在統一戰略下，實現了晶片架構與CUDA、網路技術乃至日益完整的AI系統的協調發展。

JonesTrading首席市場策略師歐洛克說，預定17日公布財報的輝達，將面臨非常棘手的局面，黃仁勳原預估今年營收成長70%，但在對供應商提供融資及積極擴張之下，接班人未來一年可能忙於救火、收拾問題。

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