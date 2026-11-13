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桃色風暴愈演愈烈 壓垮黃仁勳…國會擬強制傳喚作證

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合外電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的桃色風暴愈演愈烈，美國國會也對他「磨刀霍霍」，不僅兩黨議員考慮發出證人傳票，要求他親自出席作證，並要求川普政府保存輝達所有對中國大陸出口的紀錄。

已辭職的黃仁勳坦承對妻子不忠，對象為美國情報單位懷疑為中國大陸間諜的女子黃樂，由於黃仁勳正引領美國人工智慧（AI）發展，且持續疾呼鬆綁對中國大陸管制。之後紐時報導，黃仁勳還曾與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情

眾院外交、對中及情報三個委員會的共和黨籍主席，已要求黃仁勳18日出席閉門簡報會，說明間諜案疑雲，若黃仁勳不同意出席，將考慮發出證人傳票，強制傳喚他親自出席。

另據華爾街日報報導，民主黨籍的參院銀行委員會主席華倫、及外交關係委員會主席庫恩斯，正要求川普政府保留所有涉及輝達對陸晶片出口，及黃仁勳和黃樂往來的文件，準備更深入調查。

這兩位參議員要求保留所有涉及黃仁勳情報行動的安全資料、輝達和川普之間的通信往來，包括黃仁勳和川普的互動，以及晶片出口管制政策的相關文件。民主黨明年1月將掌控國會兩院，輝達可能面臨更密集的調查，這起風波也可能促使國會加強出口管制。

國會正爭取將《AI監督法案》（AI Overwatch Act）、《MATCH法案》與《晶片安全法案》（Chip Security Act），納入今年尚未通過的《國防授權法》，防止美國晶片技術落入敵對勢力手中。

Baird分析師葛拉（Tristan Gerra）認為，可能出現兩種情況，一是美國重新禁止H200銷往大陸，可能使輝達認列約50億美元資產減損。另一種情況是美方加強管制，堵住透過東南亞資料中心取得晶片的漏洞。

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