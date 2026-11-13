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黃仁勳桃色風波 對岸業者搶輝達海外算力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

路透引述知情人士報導，中國大陸人工智慧（AI）業者正洽租海外資料中心的輝達（NVIDIA）運算資源，擔心已請辭的輝達執行長黃仁勳桃色風波，可能促使華府加強管制，堵住遠端使用先進晶片的管道。

中國大陸業者加快洽租，反映擔心這項出口管制漏洞可能被堵上。知情人士說，中國大陸一家大型雲端業者已在內部討論，是否應先確保取得海外輝達晶片的運算容量；部分企業也已聯絡資料中心業者，洽談預留算力，規模較小的AI實驗室也在考慮類似做法，包括接洽東南亞主要算力出租業者。

美國為了維持在AI領域的領先地位，限制輝達最先進的AI晶片出口至大陸，但陸企仍能向海外資料中心租用算力，遠端使用這些處理器。知情人士指出，業者擔心，黃仁勳風波可能促使國會加快推動《遠端存取安全法案》，授權商務部管制透過雲端遠端使用受限制技術。眾院今年1月已以369票對22票通過這個法案，目前仍待參院審議。

兩位知情人士說，美方可能加強執法，也推升中國大陸灰色市場對受管制輝達AI晶片的需求，交易商和中間商已開始囤積這些晶片，買家擔心，這場風波會促使美方擴大查緝先進晶片和AI伺服器走私至中國大陸的活動。

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