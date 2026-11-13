美補破網 擴大AI出口管制…防止大陸遠端使用先進晶片

科技媒體The Information引述知情人士報導，美國商務部正啟動國安調查並擬敲定新規，後續將可能擴大封鎖對馬來西亞、新加坡、泰國等七國AI出口限制，藉此封鎖大陸AI業者透過這些國家的資料中心，遠端使用先進AI晶片，最快11月公布。

大馬、泰國等地是台灣伺服器代工廠布局重鎮，如今傳出遭美國「進一步盯上」，牽動台鏈後市布局。尤其緯穎產能高度集中在大馬，備受關注；另外，緯創、英業達也在大馬設廠，廣達則在泰國打造AI產能。

業界分析，若相關報導屬實，應是輝達創辦人黃仁勳與任職於MegaSpeed公司的黃樂的婚外情案可能涉及美國國安問題有關，美方因而要擴大「補破口」。黃樂遭指涉嫌為中國大陸從事間諜活動，震撼華府，讓外界加強檢視商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的行動或不作為

報導指出，商務部正在敲定「AI遠端存取規定」（AI Remote Access Rule） ，新規將把現行半導體相關管制擴及另外七國，包括馬來西亞、新加坡和泰國。商務部目前正和其他政府機關協商，完成後才能定案。

此前，Axios引述知情人士報導，美國總統川普在期中選後的周四（5日）授權打擊輝達晶片疑似遭轉運到中國大陸的行動，為今年來第三次，而且在開綠燈前，還曾徵詢顧問馬斯克的意見。

Axios指出，商務部次長凱斯勒（Jeff Kessler）曾在副手級會議中，多次接獲有關Megaspeed的警告，但盧特尼克過去一年來不斷「擱置」川普政府追究Megaspeed責任的作為，擔心可能導致美中貿易戰升高。

財長貝森特5日在白宮戰情室當面質問盧特尼克，不滿商務部未將Megaspeed列入國安疑慮企業名單，盧特尼克回應，他會了解此事。Axios指出，川普在5月、8月和11月5日，都曾批准對付涉嫌轉運輝達晶片的業者，但盧特尼克和凱斯勒一直抗拒推進。